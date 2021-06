Firmy muszą uważać różnicując pozycję pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych

- Jeśli do zróżnicowania pozycji pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych doszło w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy i wiedzę medyczną, to takie działanie będzie dopuszczalne - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Anna Mirek, radca prawny i Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 01-06-2021, 13:03

Anna Mirek, radca prawny i Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k wskazuje, że kluczową kwestią jest podstawa, na jakiej pracodawca różnicuje pozycję pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych. fot. PTWP

OSM Piątnica wprowadza obowiązkowe maseczki dla niezaszczepionych. Prezes zarządu OSM Piątnica wydał zarządzenie, które wprowadza obowiązek noszenia maseczek ochronnych na terenie zakładów firmy dla osób niezaszczepionych na Covid-19. Zarządzenie przewiduje też kary regulaminowe dla pracowników, którzy dopuszczą się wykroczeń przeciwko w/w zarządzeniu.

Czy wydanie tego rodzaju zarządzenia jest zgodne z prawem? Zapytaliśmy prawników.

Covid-19 - obowiązki zakładów pracy

Anna Mirek, radca prawny i Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k. przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 5 czerwca 2021 r, zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

- Ten obowiązek, pracodawcy muszą realizować zarówno w stosunku do pracowników zaszczepionych, jak i niezaszczepionych przeciwko COVID-19 - wskazuje Mirek.

Obowiązki pracodawcy w odniesieniu do zdrowia pracowników

Nasza rozmówczyni zauważa jednocześnie, że jedną z podstawowych zasad polskiego prawa pracy jest to, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

- Dlatego ocena ryzyka zawodowego i dokumentacja w tym zakresie powinny być przez pracodawcę na bieżąco uaktualniane. W odniesieniu do wirusa COVID-19, taką aktualizację wymusza m.in. nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie tzw. szkodliwych czynników biologicznych, która weszła w życie pod koniec 2020 roku. Tym samym, pracodawcy z branży spożywczej nie tylko powinni opierać się na podstawowych przepisach wydanych przez rząd, ale także konkretyzować je w odniesieniu do własnych zakładów pracy mając na uwadze fakt, że na terytorium Polski nadal trwa stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (we wszystkich województwach) - mówi.

Anna Mirek wskazuje, że ze współczesnej wiedzy medycznej wynika, że osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 nadal mogą chorować na SARS-COV-2 oraz być zakaźne.

- Trzeba jednak podkreślić, że najnowsze badania wskazują, że prawdopodobieństwo transmisji wirusa przez osoby zaszczepione może być nawet kilkunastokrotnie niższe niż w przypadku osób niezaszczepionych - dodaje.

Zróżnicowanie pozycji pracowników zaszczepionych

Radca prawny i Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki zwraca uwagę, że w powyższym kontekście należy odpowiedzieć na pytanie, na jakiej podstawie, ten konkretny pracodawca zróżnicował pozycję pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych.

- Jeśli doszło do tego w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy i wiedzę medyczną, to takie działanie będzie dopuszczalne (zmniejszona zakaźność osób zaszczepionych). Natomiast, jeśli ich pozycja została zróżnicowana z innych powodów, to takie działanie nie znajdzie oparcia w przepisach prawa - dodaje.

Prawniczka nadmienia, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który monitoruje możliwość transmisji wirusa poprzez żywność wskazał, że prawdopodobieństwo zakażenia tą drogą jest niewielkie, a w chwili obecnej nie istnieją dowody na to, że można zakazić się COVID-19 poprzez żywność.