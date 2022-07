Firmy zapłacą za prąd 300 proc. więcej

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 25-07-2022, 15:38

Podwyżka cen prądu najbardziej dotyka firmy. O ile gospodarstwa domowe zapłacą dużo więcej, o tyle firmy muszą liczyć się ze wzrostami opłat na poziomie o 300 proc. wyższym niż sprzed 1,5 roku – mówi Leszek Figarski, prezes Zakładu Mleczarskiego FigAnd sp. z o.o.

Gdzie znaleźć tańszą energię?

Przedsiębiorcy nie są chronieni cenami regulowanymi. Dla małych i średnich firm jest to ogromny problem i jeśli ceny dalej będą szły do góry, to prawdopodobnie taniej będzie produkować energię opierając się na agregatach na olej opałowy - mówi Leszek Figarski

Podkreśla, że ZM FigAnd jest zabezpieczony we własny agregat, który w 100 proc. pokrywa zapotrzebowanie na prąd. Batalie rynkowe mają ogromnym wpływ na wzrost cen różnych surowców do produkcji, które są do nas dostarczane, a w konsekwencji na cenę produktu końcowego w sklepie.