Foodcom: Rynek serów mocno się przeobraża

Rynek serów bardzo się zmienił na przestrzeni lat. Producenci serów w Europie w dużej mierze przestawili się z serów dedykowanych dla przemysłu, czyli tych w blokach, na sery konfekcjonowane dla finalnego konsumenta – mówi Aleksander Paciorkiewicz, CEO Foodcom.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 16-05-2022, 18:18

Rynek serów mocno się przeobraża - mówi Aleksander Paciorkiewicz, CEO Foodcom.

Konsumenci wybierają sery konfekcjonowane

Zwraca uwagę, że coraz częściej konsumenci wolą włożyć do swojego koszyka opakowanie sera, które jest już gotowe do spożycia — plastry lub wiórki. - Takie zmiany preferencji konsumenta są dość mocno widoczne na rynku polskim. Jeszcze kilka lat temu królowały sery w lodówkach w 3-kilogramowych bloczkach, które ekspedientka plastrowała na życzenie klienta. Obecnie jest to coraz rzadsze – uważa Aleksander Paciorkiewicz.

Spożycie sera stale rośnie

Podkreśla, że ser wciąż jest mocno ukorzeniony w naszej diecie, a jego spożycie stale wzrasta. Coraz większą popularnością cieszą się też sery specjalistyczne/regionalne. - Mimo że w Polsce cały czas produkcja mleka rośnie, to nadal w mniejszym tempie niż zapotrzebowanie. Na rynku globalnym wciąż jest sporo krajów, które dopiero budują kulturę spożywania sera i na pewno jest jeszcze sporo miejsca do wzrostu produkcji i sprzedaży – ocenia prezes Foodcom.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Foodcom rozwija się najszybciej w branży

Firma Foodcom powstała w 2013 roku. Jej założycielem jest Aleksander Paciorkiewicz, który obecnie pełni rolę prezesa spółki. Dzięki zaangażowaniu i dobrze opracowanej polityce firmy udało mu się zyskać zaufanie klientów, zbudować silny zespół i sukcesywnie realizować swój innowacyjny plan. Spółka regularnie notuje wzrost wyników. W 2018 została wyróżniona prestiżową nagrodą Gazele Biznesu jako najszybciej rozwijająca się firma w branży mleczarskiej.

Największą ambicją firmy jest zapewnienie Partnerom przejrzystej metody prowadzenia biznesu. By to osiągnąć, Foodcom S.A. jako pierwsza firma handlowa z branży mleczarskiej na świecie, zdecydowała się na publikację cen produktów mleczarskich, po jakich dokonuje transakcji handlowych i brokerskich.

Cały wywiad z Aleksandrem Paciorkiewiczem będzie można przeczytać w najbliższą środę w ramach cyklu Mleczna Środa.