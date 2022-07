Forum Partnerów Biznesowych Mlekovity (zdjęcia)

Rozwój firmy Mlekovita oraz partnerstwo w biznesie były tematem I Ogólnopolskiego Forum Partnerów Biznesowych zorganizowanego przez Grupę Mlekovita 15 lipca 2022 r. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Głównego Lekarza Weterynarii zainicjowało świętowanie Jubileuszu 30-lecia marki Mlekovita.

Na początku lat 90. XX w. spółdzielnia mleczarska w Wysokiem Mazowieckiem była jednym z ponad 430 przedsiębiorstw zajmujących się skupem i przerobem mleka. Za sprawą Prezesa Zarządu Dariusza Sapińskiego rozpoczął się okres dynamicznego rozwoju i zapadła decyzja o wyróżnieniu ówczesnej OSM spośród innych podobnych firm. Stworzenie nazwy i opracowanie logo przez Prezesa oraz wprowadzenie ich jako brandu na szaty graficzne produktów zajęły zaledwie kilka miesięcy i już w 1992 roku marka MLEKOVITA mogła zadebiutować na rynku, a wyroby nią oznaczone znaleźć się na sklepowych półkach.

Założyłem, że będzie to istotna zmiana na rynku, ale okazało się, że jedną, odważną jak na tamte czasy, decyzją tak szybko wyznaczyłem nowe trendy – drogę do naśladowania dla innych spółdzielni mleczarskich w Polsce

Od tamtej chwili spółdzielnia rosła w siłę i w roku jubileuszu 30-lecia brandu Mlekovita jest największą grupą mleczarską nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Tworzy ją już 22 zakłady produkcyjne, 34 własne centra dystrybucyjne, 147 sklepów Mlekovitka i sklep internetowy www.mlekovitka.pl.

Trzy dekady istnienia marki Mlekovita były okazją do spotkania z partnerami biznesowymi Grupy Mlekovita. W sercu polskiego przemysłu mleczarskiego licznie stawili się przedstawiciele firm współpracujących.

Od początku swojej pracy na czele firmy dążyłem do stałego jej rozwoju, zdobywania rynków międzynarodowych i umacniania pozycji poprzez profesjonalizm i najwyższą jakość oferowanych produktów. Jednak poza efektywnym zarządzaniem, śmiałymi decyzjami biznesowymi, inwestycjami i innowacjami, potrzebni są właściwi partnerzy biznesowi. Partnerzy, którzy są tu dziś obecni. Nasza współpraca przez minione 30 lat, a zwłaszcza w latach ostatnich, trudnych, pozwoliła sprostać wielu wyzwaniom. Świat w większości aspektów ekonomicznych i społecznych fundamentalnie się przeistoczył. Zmieniło się otoczenie przedsiębiorstw, realia polityczne i warunki prowadzenia biznesu, a nowe technologie przeformułowały modele biznesowe, stwarzając zupełnie nowe szanse, ale i ryzyka dla działalności gospodarczej. Zmianom ulegał zarówno profil przedsiębiorców i ich potrzeby, jak i rynek konsumencki. Na to wszystko musieliśmy i wciąż musimy być gotowi, umieć szybko odpowiadać na pojawiające się zmiany i nowe potrzeby. I w tym wspieracie nas Wy, nasi Partnerzy Biznesowi. Bo połączenie sił to początek. Pozostanie razem – to postęp, a wspólna praca – to sukces

– mówił prezes Sapiński