Forum Spółdzielczości Mleczarskiej nagrodzi kobiety z branży

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej zaprasza panie do udziału w konkursie nagradzającym kobiety biznesu z sektora mleczarskiego – Kobieta Biznesu.

Data: 05-08-2021, 09:59

Forum Spółdzielczości Mleczarskiej nagrodzi kobiety. fot. shutterstock

Kobiety w branży mleczarskiej

Organizatorzy Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej po raz pierwszy zapraszają panie do udziału w konkursie nagradzającym kobiety biznesu z sektora mleczarskiego – Kobieta Biznesu.

- Od kilku lat z wielką przyjemnością obserwuję, jak coraz większe grono kobiet zasiada w zarządach oraz radach spółdzielni i zakładów mleczarskich. Podobna tendencja utrzymuje się też w innych europejskich spółdzielniach, co mam przyjemność obserwować jako vice przewodnicząca COGECA. Rola kobiet w agrobiznesie jest ogromna. Wasza wiedza, doskonała organizacja i niepowtarzalne umiejętności organizacyjne czynią polską spółdzielczość mleczarską coraz bardziej przyjazną, nowoczesna i otwartą - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Forum Spółdzielczości Mleczarskiej nagrodzi kobiety

- Doceniając Wasz wielki wkład w rozwój sektora mleczarskiego chciałabym zaprosić Panie do udziału w tym konkursie. Chciałabym, by przyznana nagroda była formą docenienia kobiet sektora mleczarskiego. Zachęciła inne panie do tego, by odważniej zasilać szeregi kadry zarządzającej branży mleczarskiej oraz by wspólnie działać na rzecz polskiego i europejskiego sektora mleczarskiego - dodaje Maliszewska.

Nadesłane zgłoszenia oceni komisja konkursowa pod przewodnictwem Anny Gembickiej, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorzy FSM zachęcają do zgłaszania kandydatek do konkursu. W zgłoszeniu należy podać:

• nazwę firmy,

• imię i nazwisko kandydatki,

• stanowisko oraz krótkie uzasadnienie kandydatury

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną do 20 sierpnia 2021 r. na adres: izba@izbamleka.pl