Nasz kraj znajduje się w unijnej czołówce pod względem produkcji serów. Na sile przybiera także eksport tych wyrobów. Jakie sery są dziś najpopularniejsze i do czego ich używamy? W ramach kampanii „Ja Cię serniczę” finansowanej z Funduszu Promocji Mleka przyglądamy się nawykom żywieniowym Polaków.

FPM finansuje nową kampanię dotyczącą serów /fot. PIM

Polska w czołówce krajów z największą produkcją sera

Produkcja serów i twarogów w Polsce rośnie. Jak wskazują dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w latach 2004-2020 odnotowano wzrost o 65%. Na tle Unii Europejskiej Polskę wyprzedzają tylko Niemcy, Francja, Włochy i Niderlandy. W 2020 roku w naszym kraju wyprodukowano aż 960 tys. ton sera. Najpopularniejsze są twarogowe (51%) i podpuszczkowe dojrzewające (37%).

Aż 45 proc. polskich serów trafia na eksport

Wraz z intensyfikacją produkcji serów rośnie też eksport. Na przestrzeni lat 2004-2020 sprzedaż produktów za granicę kraju podniosła się ze 191 mln Euro do 823 mln Euro. Wśród serów importowanych największym uznaniem cieszą się te dojrzewające. Jak wynika ze wspomnianego raportu KOWR, w latach 2014-2020 ok. 45% krajowej produkcji było przeznaczane na eksport.

Co robimy z serów?

Coraz intensywniejsza produkcja idzie też w parze z popularnością przepisów na bazie serów. Polacy chętnie wybierają ser w słodkiej postaci, a sernik jest często nazywany królem polskich ciast. Jednak na tym pomysłowość kulinarna się nie kończy. Z sera przygotowywane są również lody, desery, naleśniki, pierogi z owocami, racuchy, drożdżówki, a nawet… koktajle!

Wysoka zawartość białka, wapnia, fosforu czy potasu sprawia, że twaróg jest chętnie stosowany w codziennej diecie. Jest niskokaloryczny: desery na jego bazie nie muszą być tuczące, dlatego często są wykorzystywane w różnych dietach – także odchudzających.

Dobre prognozy dla spożycia nabiału

Wiele wskazuje na to, że spożycie nabiału nadal będzie rosło. W obliczu rosnących cen żywności to nadal relatywnie tani sposób na dostarczenie w diecie odpowiedniej ilości białka, a zarazem doskonała baza do przygotowywania różnych potraw i deserów.

Program „Ja Cię SERniczę!” jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

