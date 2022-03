Frigo Logistics rozpoczął transport produktów płynnych

Frigo Logistics, operator logistyczny dla produktów głęboko mrożonych, a od niedawna także operator dla produktów świeżych i farmaceutycznych, po raz kolejny poszerzył zakres swoich usług. Tym razem firma wprowadziła do swojej oferty transport płynnych produktów spożywczych takich jak m.in. soki, mleko, oleje czy wina. Obszar działania nowego Działu Transportu Cysternami obejmie zarówno terytorium Polski, jak i krajów zagranicznych.

Autor: opr. RW

Data: 28-03-2022, 13:59

Frigo Logistics rozpoczął transport produktów płynnych /fot. mat.pras

Dział Transportu Cysternami rozpoczął swoją działalność wraz z początkiem marca br., a jego siedziba została zlokalizowana w Lublinie. Nowa jednostka w strukturach firmy jest odpowiedzialna za bezpieczny transport płynnych produktów, takich jak m.in.: soki, masło glukoza, mleko, wino czy oleje.

Transport substancji płynnych

– Logistyka płynnych produktów spożywczych to kolejne wyzwanie, którego się podejmujemy. Transport substancji płynnych wymaga wyspecjalizowanych pojazdów oraz sprawnych procesów. Cieszę się, że jako Frigo Logistics nieustannie poszerzamy zakres swojej działalności – to pozwala nam odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby naszych partnerów i poszerzyć ich portfolio. Jestem przekonany, że Dział Transportu Cysternami i nowe usługi, które świadczymy, świetnie uzupełnią naszą ofertę – mówi Krzysztof Pawlik, Dyrektor Transportu we Frigo Logistics.

Budowa własnej floty

Na początek Frigo Logistics rozpoczął współpracę z podwykonawcami, którzy posiadają wyspecjalizowaną flotę oraz mają doświadczenie w transporcie cysternami. Pracownicy Frigo Logistics odpowiadają za jakość całego procesu i sprawne dostawy. W planach rozwojowych firmy na najbliższe lata jest rozszerzenie Działu Transportu Cysternami o własną flotę. Pozwoli to operatorowi – zgodnie z oczekiwaniami – świadczyć tego typu wyspecjalizowane usługi na licznych rynkach zagranicznych w całej Europie.