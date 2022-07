Fuzja Polmleku okaże się kamieniem milowym polskiego mleczarstwa

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 22-07-2022, 15:09

Mam nadzieję, że ta transakcja okaże się kamieniem milowym dla polskiego mleczarstwa. Zagraniczne firmy z branży o przychodach zbliżonych do Polmleku są bardzo aktywne w fuzjach i przejęciach, zdając sobie często sprawę, że nie są w stanie rosnąć tak szybko organicznie jak właśnie przy pomocy przejęć – ocenia Łukasz Targoszyński, Partner w kancelarii BakerMcKenzie.

Już nie tylko eksport

Zauważa, że w tym samym czasie, polskie firmy ograniczały się cały czas do eksportu swoich towarów. Nie zawsze jest to jednak możliwe, w szczególności gdy dostęp do danego rynku jest mocno ograniczony - to właśnie wtedy przejęcie lokalnego gracza, który ma już zapewniony dostęp do lokalnego rynku, może mieć duży sens.

- Rynek afrykański to oczywiście ciekawy kierunek, przede wszystkim ze względu na swój potencjał do dalszego rozwoju. Jednocześnie jednak jest to kierunek dość trudny jak na pierwszą taką inwestycję zagraniczną, między innymi ze względu na różnice prawne, społeczne oraz kulturowe - tym większą mam nadzieję, że ta inwestycja zakończy się sukcesem. Liczę bowiem, że taki sukces mógłby otworzyć drogę do jeszcze ambitniejszych przejęć zagranicznych. - mówi Łukasz Targoszyński.

Przejęcie Polmleku w Maroku

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Polmlek ogłosił, że przejmuje trzecią co do wielkości firmę mleczarską w Maroku. Grupa Polmlek i francuski potentat mleczarski Bel podpisali umowę sprzedaży pakietu kontrolnego udziałów w marokańskiej spółce mleczarskiej Safilait, należących do Bel.