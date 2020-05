GDT: Produkty mleczarskie ponownie uległy przecenie

Aukcja z 5. maja br. na giełdzie Global Dairy Trade zakończyła się niewielkim spadkiem. Tym razem ogólny indeks cenowy spadł o 0,8 proc.

Choć spadek ogólnego indeksu cenowego nie był tym razem wysoki, jednak wpłynął na wyraźne przeceny w większości kategorii produktów mleczarskich. Największa obniżka dotknęła maślanki w proszku (- 10,3 proc.) i sera Cheddar (- 6,8 proc.) Podwyżki odnotowano co prawda w trzech kategoriach, lecz zauważalna zmiana nastąpiła jedynie w przypadku laktozy (+ 7,9 proc.). Tego dnia sprzedano ogółem 16 442 t produktów mleczarskich, co stanowiło wynik znacznie niższy w porównaniu do poprzedniej aukcji.

