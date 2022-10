strefa premium

Gdzie trafia polski ser?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 11-10-2022, 12:04

Podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego, który odbył się w Łochowie w dniach 19-21 września br. Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, omówił strukturę eksportu serów.

Sery są jednym z głównych produktów eksportowych polskiej branży mleczarskiej. Od struktury i rozmiaru tego eksportu w dużej mierze zależy kondycja finansowa polskich firm mleczarskich - mówił Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wraz z produkcją mleka rosła produkcja serów

W 2021 r. w Unii Europejskiej z dostarczonych do mleczarni 144,4 mln ton mleka zużyto 36% (51,9 mln ton) surowca do wyprodukowania 9,3 mln ton serów. Na przestrzeni ostatnich 10 lat (2011 - 2021) ilość mleka krowiego dostarczanego do mleczarni w UE zwiększyła się o 15%, natomiast wykorzystanie mleka do produkcji serów wzrosło o 18% - z 43,9 mln ton do 51,9 mln ton. Dzięki większemu udziałowi wykorzystania mleka w serowarstwie w 2021 r. w UE wyprodukowano o 16% więcej serów z mleka krowiego niż 10 lat wcześniej.