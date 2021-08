GIS wycofuje ze sprzedaży sery Cahills Farm Cheeses

Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie niektórych partii serów firmy Cahills Farm Cheeses ze względu na możliwą obecności bakterii Listeria monocytogenes.

Ostrzeżenie dotyczy produktów Irish cheddar with Irish Porter, Original Irish Whiskey, Red Wine, Original Irish Cream Liqueur, Wild Blueberries & Vodka o numerze partii od 21109 do 21141 włącznie. Termin przydatności do spożycia: od 24.08.2021 do 12.11.2021.

- Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania

o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Cahills Farm Cheeses wycofaniu kilku partii serów ze względu na możliwą obecność Listeria monocytogenes. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą - napisał GIS w komunikacie.

- Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Listeria monocytogenes

w jednej partii sera postanowił o wycofaniu również innych, powiązanych partii. Wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wycofania przedmiotowych partii ww. produktów - dodano.

Producentem serów jest firma Cahills Farm Cheeses, Cork Road, Newcastle West, County Limerick, Ireland, IE1811EC. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich dostępnych mas produktów.