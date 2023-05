Mleko

Goat Farm ser kozi w plastrach w nowym opakowaniu

Autor: Artykuł promocyjny Euroser

Data: 23-05-2023, 15:11

Naturalny ser w plastrach Goat Farm od maja 2023 trafia do sklepów w nowym opakowaniu. Projektując nowe opakowanie plastrów kozich Goat Farm, zostały podkreślone jeszcze mocniej benefity produktu. Wszystko po to, by były dobrze zauważalne dla konsumentów w trakcie eksplorowana półki sklepowej.