Gorąco pod SM Gostyń. Rolnicy protestują!

Autor: gostynska.pl

Data: 28-04-2023, 10:27

Rolnicy dostarczający mleko do SM Gostyń protestują i chcą „dorwać prezesa”. - To jest nieszczęście, to co się dzieje w tej spółdzielni - alarmują hodowcy bydła mlecznego, nie kryjąc oburzenia - informuje gostynska.pl.

Będzie gorąco pod Spółdzielnią Mleczarską w Gostyniu? Rolnicy - udziałowcy protestują/fot. SM Gostyń