Grikios by Campio warzywno-serowe antipasti

Odpowiadając na oczekiwania konsumentów marka Grikios, wyselekcjonowała z najlepszej oferty rynkowej antipasti Campio i połączyła je pod wspólną marką Grikios by Campio. W ten sposób portfolio marki zostało wzbogacone o siedem rodzajów Antipasti nadziewanych smakiem, w tym dwa produkty skierowane do konsumentów nietolerujących laktozy. Szeroka gama produktów zachęca do próbowania różnych rodzajów przekąsek, co wpływa również na zwiększenie koszyka zakupowego konsumenta.

Autor: PR Euroser Dairy Group

Data: 06-12-2021, 08:17

Antipasti by Campio to idealna przekąska na małe i duże okazje, która nie tylko pięknie zaprezentuje się na świątecznym czy karnawałowym stole, ale i przywoła wspomnienia gorących śródziemnomorskich wakacji w środku zimy. Biorąc pod uwagę fakt, że Grecja była w tym roku jedną z najchętniej wybieranych destynacji wakacyjnych, to ciekawa półka sklepowa z produktami inspirowanymi kuchnią grecką, będzie dobrym i opłacalnym pomysłem. Dodatkowo okres pandemii wpłynął na zwiększenie zainteresowania konsumentów produktami szybkimi w przygotowaniu, z naturalnym składem oraz zapewniającym benefity dla zdrowia, a takie właśnie są nasze warzywno-serowe przekąski. Nie może ich zabraknąć w Twoim sklepie.

Gama produktów Grikios by Campio: