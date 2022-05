Grupa Chorten widzi zainteresowanie nabialem marek własnych

Nowe produkty mleczarskie marki Z Podlaskiej Spiżarni, a więc maślanka i jogurt naturalny zostały wprowadzone do obrotu w końcówce marca i już widzimy zainteresowanie klientów, choć po jednym miesiącu za wcześnie jeszcze oceniać potencjał sprzedażowy - mówi Monika Kosz-Koszewska, Dyrektor marketingu i rzecznik prasowy Grupy Chorten.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 11-05-2022, 11:12

Grupa Chorten widzi zainteresowanie nabialem marek własnych /fot. mat.pras

Zaznacza, iż zawsze analiza na analizę tego, czy dany produkt przypadł do gustu konsumentom i rotuje na sklepach przeprowadzać należy przynajmniej po półrocznej sprzedaży.

Marki premium jako wyróżnik

- Aktualnie w kategorii nabiałowej oprócz wspomnianego jogurtu i maślanki mamy masło extra o zawartości 83% tłuszczu oraz jaja chowu ściółkowego. Nie wykluczamy rozszerzenia tej kategorii o kolejne pozycje, ale z racji tego, że są to produkty, które wymagają szybkiej rotacji, chcemy wiedzieć najpierw, jak oceniają to współpracujący z nami kupcy. Jeśli będą chcieli utrzymywać te produkty w swoich ladach nabiałowych i będą otwarci na kolejne propozycje, to na pewno je wdrożymy. Przypominamy bowiem, że Grupa Chorten nie wprowadza swojej marki premium jako obowiązku, jak czynią to inne sieci franczyzowe, a jest to forma ciekawego wyróżnika dla współpracujących z nami placówek - wyjaśnia Monika Kosz-Koszewska.

Klienci doceniają lokalność producentów

Zapytana, jakie wnioski udało się wyciągnąć z rozszerzenia marki własnej o produkty nabiałowe, powiedziała, że firma widzi, iż klienci doceniają wysoką jakość produktów i niemal stuletnią tradycję Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach, z którą współpracuje Grupa Chorten. - Liczy się lokalność i dobry, naturalny skład. Od początku Z Podlaskiej Spiżarni kreowaliśmy jako markę premium i widzimy, że jest to dobra droga - mówi Dyrektor marketingu i rzecznik prasowy Grupy Chorten.