Rok 2022, mimo że był gospodarczo trudny, był pełen sukcesów dla Grupy Polmlek. Jak miniony rok widzą właściciele firmy?

W 2022 roku Polmlek osiągnął największy obrót w historii firmy

W pierwszej trójce prywatnych firm spożywczych w Polsce

Kończy się rok, więc korzystając z okazji mamy możliwość podsumować minione 12 miesięcy w mleczarstwie i polskim przemyśle spożywczym. Dla Polmleku to z jednej strony rok rekordowy i bardzo ciekawy pod względem rozwoju - osiągnęliśmy największy w historii firmy obrót – ponad 9 miliardów złotych. Ten wynik plasuje nas na szczycie branży mleczarskiej, ale także zgodnie z rankingiem Forbesa za 2022 znaleźliśmy się w pierwszej trójce prywatnych firm spożywczych w Polsce w ogóle. Przed nami jest tylko taki gigant jak Maspex. Z drugiej strony był to rok bardzo trudny - mówi Jerzy Borucki współwłaściciel Grupy Polmlek.

Podkreśla, że gospodarka wychodząc z dołka po pandemicznego i wojna w Ukrainie pokrzyżowała wiele planów biznesowych i rozwojowych. Spowolnienie związane z inflacją widać coraz dotkliwiej. Dotyka nas i pewnie w pierwszym kwartale 2023 dotknie dobitnie kryzys energetyczny. Wzrost cen energii i gazu dla przedsiębiorców zaważy na opłacalności produkcji, cenach finalnych produktów, a w konsekwencji pewnie na zmniejszonej konsumpcji, czyli podaży produktów spożywczych w ogóle, w tym wyrobów mleczarskich.

Musimy się pewnie liczyć ze zmniejszeniem produkcji na początku 2023 roku - uważa Jerzy Borucki.

Rekordowe obroty Grupy Polmlek

Polmlek, który działa na rynku niemal 30 lat, ma silną pozycję i jest obecny na europejskich i światowych rynkach – eksportuje do 140 krajów świata. Produkcja odbywa się w 14 zakładach, które są nie tylko wysoko wyspecjalizowane, ale stale modernizowane.

To, co daje nam przewagę nad konkurencją to elastyczność w działaniu i szybkie podejmowanie odważnych decyzji biznesowych. Sukcesem w 2022 roku zakończyły się trzy ważne na rynku mleczarskim przejęcia – dołączyły do naszej Grupy m.in. Ceko - otworzyło nam to perspektywę sprzedaży w ciekawym segmencie serów dojrzewających premium, później było przejęcie Jagra – firmy z szeroką ofertą dla rynku HoReCa i wreszcie bardzo odważne przejęcie – marokańskiego Safilait. Weszliśmy zdecydowanie jako jedna z pierwszych firm z Polski na nowy – północnoafrykański rynek - mówi Andrzej Grabowski współwłaściciel Grupy Polmlek.

Warto dodać, że Safilait to czołowy producent wyrobów mleczarskich w północnej Afryce, zatrudnia ponad 1500 pracowników. Spółkę Polmlek kupił od francuskiego potentata spożywczego – koncernu Bel – co pokazuje, że potencjał Polmleku staje się niebagatelny, a w skutecznych przejęciach ma spore doświadczenie. Obrót i wynik Grupy to także pokłosie przejęcia sprzed 3 lat, gdy Polmlek przejął dużą Grupa Lacpol.

Dziś po mleczarni w Lidzbarku, dwa duże zakłady Lacpolu - Piotrków Kujawski i Wolsztyn stanowią trzon rozwoju Grupy Polmlek. Akwizycje stają się naszą specjalnością - dodaje Andrzej Grabowski.

Znaczenie afrykańskiej inwestycji Polmleku

Polmlek już rozpoczął inwestycje w zakład w Maroku, ale co ważne zdobył nowy rynek także dla produktów wytwarzanych w swoich, polskich zakładach. Mleko UHT z Polmleku Grudziądz już niebawem pod marokańską marką Jibal będzie eksportowane właśnie do Afryki, rusza w afrykańskim brandzie także produkcja soków w należącej do firmy Fortunie.

W zakładzie w Maroko, instalujemy nowe linie produkcyjne. Ten rynek może nas nieco wesprzeć w perspektywie kryzysu, który niewątpliwie potrwa kilkanaście miesięcy w Europie. A już z pewnością do czasu zakończenia wojny na Ukrainie – dodaje Grabowski.

Trafne inwestycje Polmleku

Rok 2022 potwierdził ponad to trafność inwestycji Polmleku w już należących do Grupy zakładach. W Lidzbarku Warmińskim stale zwiększa produkcję i to najbardziej innowacyjnych produktów. Jak mówi Marcin Witulski prezes największej spółki Grupy Polmlek, firma może się pochwalić rekordową sprzedażą i obrotem lidzbarskiego zakładu.

Polmlek w liczbach:

Wartość firmy szacuje się na 7 miliardów złotych, a obrót w 2022 przekroczył 9 miliardów złotych.

14 zakładów produkcyjnych.

Produkty sprzedawane do 140 krajów świata.

Niemal 4000 pracowników zatrudnionych w Polsce i ponad 1500 w Maroko.

Największy polska, prywatna firma mleczarska, ze 100% polskim kapitałem.

Ponad 8200 polskich rolników dostarczających codziennie mleko, warzywa i owoce.

Cały artykuł można przeczytać w Strefie Premiu pt. Polmlek w 2022 roku – ponad 9 mld zł obrotu

