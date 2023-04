Największa brytyjska grupa supermarketów Tesco obniżyła ceny mleka po raz pierwszy od maja 2020 r., co może być wczesnym sygnałem, że gwałtowny wzrost inflacji cen żywności wyhamuje w nadchodzących miesiącach - podaje Reuters.

Tesco obniża ceny mleka; fot. unsplash.com

Inflacja w Wielkiej Brytanii. Najszybciej rosły ceny nabiału

W marcu inflacja w sklepach spożywczych w UK wzrosła do rekordowego poziomu 17,5%, według badacza rynku Kantar, przy czym ceny rosły najszybciej w przypadku produktów takich jak mleko, ser i jajka. Ogólna inflacja w Wielkiej Brytanii na żywność i napoje bezalkoholowe wyniosła w lutym 18%, najwięcej od 1977 roku.

Tesco obniży cenę mleka

Tesco, które ma 27% udziału w brytyjskim rynku spożywczym, poinformowało, że obniży cenę czterolitrowego kartonu mleka z 1,65 funta (2,05 dolara) do 1,55 funta, dwóch litrów z 1,30 funta do 1,25 funta i 1l od 95 pensów do 90 pensów.

"W ostatnim czasie obserwowaliśmy pewną deflację cen mleka na całym rynku i chcemy skorzystać z okazji, aby przekazać tę obniżkę klientom" – powiedział Jason Tarry, dyrektor generalny Tesco w Wielkiej Brytanii cytowany przez Reuters.

Powiedział, że obniżka cen nie wpłynie na cenę, jaką Tesco płaci producentom mleka.

Tesco zablokuje ceny 1000 produktów

Tesco poinformowało również, że do 5 lipca „blokuje” ceny ponad 1000 produktów codziennego użytku, w tym herbaty Yorkshire, mrożonych frytek McCain, płatków śniadaniowych Nestle Shredded Wheat, kawy rozpuszczalnej Kenco i pasty do zębów Aquafresh.

Tesco poda wyniki za cały rok w czwartek 13 kwietnia.

