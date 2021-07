Herbapol–Lublin S.A.: syropy do mleka to absolutna innowacja

Przed wprowadzeniem każdej innowacji dokonujemy badań na konsumentach, stąd wiemy, że produkt spotka się z bardzo dużym zrozumieniem i prostotą użycia – powiedział Przemysław Suchara, Brand Manager w „Herbapol–Lublin” S.A.

Przemysław Suchara, Brand Manager w „Herbapol–Lublin” S.A. opowiedział w rozmowie z Jakubem Szymankiem o innowacyjnych produktach, jakimi są syropy do mleka. / fot. PTWP

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Syropy do mleka to innowacyjne produkty, które pojawiły się w portfolio „Herbapolu–Lublin” S.A. w minionym roku. Skąd pomysł na takie działania?

Przemysław Suchara, Brand Manager w „Herbapol–Lublin” S.A.: Herbapol stara się dostarczać produkty rodzinne. Tutaj wyszliśmy z odpowiedzią na potrzebę zwiększenia ilości wapnia w diecie dzieci. Naturalnym źródłem wapnia jest oczywiście mleko, dlatego postanowiliśmy wprowadzić produkt, który będzie ułatwiać spożycie mleka przez dzieci. Ma to jednocześnie pomóc dzieciom w piciu mleka i rodzicom w zachęcaniu dzieci do picia mleka.

Czy w rynku syropów jest miejsce na tego typu innowacyjne produkty jak syropy do mleka? Jak są one odbierane przez rynek oraz przez konsumentów?

Przede wszystkim warto powiedzieć, że na rynku nie występują takie produkty jako syropy do mleka, więc rzeczywiście jest to absolutna innowacja. Przed wprowadzeniem każdej innowacji dokonujemy badań na konsumentach, stąd wiemy, że produkt spotka się z bardzo dużym zrozumieniem i prostotą użycia, co jest nie bez znaczenia w przypadku, gdy mamy produkt dla dzieci kupowany przez rodziców.

Przy jakich okazjach najlepiej sprawdzają się syropy do mleka?

Przede wszystkim myśleliśmy o bezpośrednim skojarzeniu z kategorią mleka, więc najistotniejsza będzie okazja śniadaniowa i kolacje. Przy okazji śniadania szklanka mleka z syropem ma zachęcić do spożycia lub wieczorem, kiedy dość często mleko jest podawane przed snem.

Syropy możemy łączyć nie tylko z mlekiem, ale też z innymi produktami nabiałowymi.

To prawda, syropy do mleka testowaliśmy również pod kątem różnych produktów, nie tylko samego mleka, ale też produktów, które są zamiennikami mleka. Formalnie jest to kategoria napojów roślinnych, natomiast konsumenci najczęściej nazywają to mlekiem roślinnym. Syropy do mleka będą tak samo smakować nam z mlekiem ryżowym, czy z mlekiem owsianym, ale sprawdzą się także w wielu innych formach podania. Będzie nam tak samo sprawiało przyjemność jedzenie tego, jeżeli dodamy syrop do płatków. Możemy także dodać go do serka wiejskiego, kefiru czy jogurtu naturalnego po to, aby nadać smak.

Jak wygląda dostępność produktów. Gdzie możemy kupić syropy do mleka „Herbapolu–Lublin” S.A?

Jeśli chodzi o dostępność, to rozpoczęliśmy już budowę szerokiej dystrybucji, natomiast przede wszystkim konsument powinien poszukiwać naszego produktu na półce z mlekiem, gdzie jest najprostsze skojarzenie. Chcielibyśmy, żeby te kategorie były kojarzone ze sobą, więc tu nieodzownie obecność syropu na półce z mlekiem pomoże nam w kojarzeniu, budowaniu zrozumienia i przyzwyczajenia konsumenta do tego, że takie współkupowanie istnieje i taka kategoria została już wprowadzona.

Dziękuję za rozmowę.