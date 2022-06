Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest corocznie 5 czerwca. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzone jest w 100 krajach na całym świecie. Hochland Polska zachęca do przyłączenia się do działań na rzecz planety i świętowania zrównoważonego życia.

Hochland celebruje Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Pierwszy Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzono w 1972 roku. W ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat charakter realizowanych inicjatyw wielokrotnie się zmieniał, ale wszystkim chodziło o budowanie partnerstwa wśród ludzi, ale także między żyjącymi na naszej planecie gatunkami. W 2022 roku hasło obchodów Światowego Dnia Środowiska brzmi: #OnlyOneEarth, czyli #TylkoJednaZiemia!

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej. To doskonała okazja, także w Hochland Polska, by rozmawiać o ochronie środowiska oraz by kształtować postawy ekologiczne

– mówi Joanna Kamińska, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska.