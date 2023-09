Mleko

Hochland docenia moc gamingu w CSR

Autor: opr. RW

Data: 29-09-2023, 14:12

Gaming to coraz bardziej popularna forma rozrywki wśród młodych ludzi na całym świecie, która naturalnie łączy zabawę z nauką i rywalizacją. To również doskonała przestrzeń do działań z zakresu CSR, co postanowiła wykorzystać firma Hochland angażując się w projekt Good Town na platformie Roblox.

Hochland docenia moc gamingu w CSR /fot. Hochland