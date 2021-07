Hochland i influencerzy edukują na temat gier wideo

Marka Kanapkowy firmy Hochland organizuje akcję edukacyjną dla rodziców i dzieci dotyczącą gier wideo. W ramach kampanii popularni w grupie docelowej influencerzy stworzą dla swoich widzów materiały edukacyjne rozwijające wartościowe umiejętności w grach.

Autor: informacja prasowa

Data: 21-07-2021, 15:07

Marka Kanapkowy firmy Hochland organizuje akcję edukacyjną dla rodziców i dzieci dotyczącą gier wideo. fot. Jakub Sisulak on Unsplash

Według badania IQS Game Story 2 w Polsce aż 87% nastolatków w wieku 12-18 lat gra w gry minimum raz w tygodniu. Nie brakuje dowodów na to, że ta forma rozrywki może mieć pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Konieczna jest do tego jednak odpowiednia edukacja młodych graczy oraz ich rodziców. Właśnie do nich jest skierowana akcja edukacyjna organizowana przez markę Kanapkowy firmy Hochland.

W co grają dzieci?

Według badania Game Story 2 przeprowadzonego przez agencję badawczą IQS w Polsce aż 87% nastolatków w wieku 12-18 lat gra w gry komputerowe, mobilne lub konsolowe minimum raz w tygodniu. W grupie wiekowej 9-18 lat odsetek ten wynosi natomiast 91%. Wybór gier, w które mogą grać osoby w tym wieku jest obecnie bardzo duży. Nie wszystkie produkcje są jednak przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W co gra młodzież w Polsce?

Według wspomnianego badania osoby w wieku 9-17 lat najczęściej grają w takie tytuły, jak Minecraft (32%), Roblox (20%), The Sims 4 (16%), Among Us (13%) oraz produkcje z serii GTA (13%). Najpopularniejszymi platformami z grami wśród tej grupy wiekowej są natomiast Roblox (32%), Steam (31%), PlayStation Now (22%), Epic Store (18%) oraz PlayStation Plus (17%).

Warto wspomnieć, że niektóre gry, w tym część produkcji z serii Grand Theft Auto, są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Fakt, że grają w nie osoby, które nie ukończyły 18. roku życia powinien więc wzbudzić zainteresowanie i uwagę rodziców, a także podlegać ich kontroli. Przydatnym rozwiązaniem jest tutaj m.in. kontrola rodzicielska, czyli różnego rodzaju oprogramowanie, które umożliwia automatyczne filtrowanie i blokowanie treści nieodpowiednich dla dzieci. W dopasowaniu tytułu do wieku pomaga także PEGI (Pan European Game Information), czyli europejski system oceniania gier komputerowych, który funkcjonuje w 38 krajach europejskich. Warto pamiętać, że gry odpowiednio dobrane do wieku dziecka, a także przedstawione w odpowiedni sposób i w stosownym kontekście mogą pozytywnie wpłynąć na jego rozwój.

Jak gry komputerowe wpływają na mózg?

Według przeglądu ponad 100 badań naukowych opublikowanego w “Frontiers in Human Neuroscience” granie w gry wpływa na sposób i efektywność działania mózgu. Ta forma rozrywki ma pozytywny wpływ m.in. na uwagę w takich aspektach, jak trwałość czy selektywność. Ponadto obszary mózgu, które odgrywają rolę w skupianiu uwagi, są bardziej wydajne u graczy niż u osób nie grających w gry, a także wymagają mniejszego pobudzenia w celu skupienia się na wymagających zadaniach. Dowody wskazują również na to, że granie w gry komputerowe ma wpływ na rozmiar i sprawność części mózgu, które są odpowiedzialne za funkcje wzrokowo-przestrzenne. Pomimo swoich zalet, gry mają potencjał uzależniający, a przy braku kontroli i dostosowania do wieku mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka. Istotna jest zatem odpowiednia edukacja zarówno młodych graczy, jak i rodziców.

Hochland Kanapkowy edukuje dzieci i rodziców

Marka Kanapkowy firmy Hochland organizuje akcję edukacyjną dla rodziców i dzieci dotyczącą gier wideo. W ramach kampanii popularni w grupie docelowej influencerzy stworzą dla swoich widzów Masterklasy - wyjątkowe materiały edukacyjne rozwijające wartościowe umiejętności w grach. Gamingowi twórcy skupią się przede wszystkim na tym, by rozwijać u swoich widzów trzy obszary: wyobraźnię, współpracę i kreatywność poprzez gry dostosowane do odbiorców w różnym wieku: Minecraft (PEGI 7), Brawl Stars i FIFA (PEGI 9) oraz Fortnite i League of Legends (PEGI 12).

Aby wziąć udział w Masterklasach należy śledzić media społecznościowe następujących twórców: Hubert “Doknes” Wydra, Karol “Dealereq” Kuter, Damian “Holm” Balcerzak, Oskar “Junajted” Siwiec, Przemysław “Przemek Best Games” Bylina, Krystian “Farell” Śmiejan i Rafał “Marvecc” Czajkowski. W ramach kampanii odbędzie się także webinar dla rodziców o grach wideo, podczas którego eksperci rozwieją wątpliwości i odpowiedzą na pytania rodziców dotyczące pasji ich dzieci. Więcej szczegółów na temat webinaru oraz terminu jego realizacji będzie można znaleźć na fanpage’u “Hochland Kanapkowy. Serek z charakterem” na Facebooku.