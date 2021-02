Hochland Kids at Winter Holiday

Przebywające na feriach dzieci mogły odkrywać świat kreatywnej i relaksującej jogi na zajęciach z certyfikowaną nauczycielką, założycielką szkoły Art Of Yoga, oraz poznać sztukę samoobrony i kontroli nad własnym ciałem w czasie zajęć Krav Maga prowadzonych przez jednego z mistrzów tej sztuki walki. Zajęcia odbywały się od 5 do 15 stycznia i były dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.

Już w ubiegłym roku firma Hochland Polska zainicjowała specjalne warsztaty kulinarne online dla dzieci "Hochland Kids at Home", które stały się okazją do wspólnego przygotowania posiłków, porcją świetnej zabawy, a także ciekawą lekcją wiedzy na temat zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności. Kolejną odsłoną akcji "Hochland Kids at Home" były lekcje online o reklamie przygotowane dla dzieci pracowników Hochland, a wiedza zdobyta podczas oglądania stała się ważnym elementem kolejnego wyzwania dla dzieci pracowników – konkursu z super nagrodami, polegającego na przygotowaniu plakatu lub nagraniu krótkiego, 30 sekundowego filmiku, który będzie autorską reklamą serka Almette.

Hochland to firma, która szczególną wagę przywiązuje do wartości rodzinnych. W czasie pandemii przeprowadziliśmy szereg akcji mających na celu wsparcie pracowników i ich rodzin w tym trudnym okresie. KIDS AT WINTER HOLIDAY to kontynuacja działań podjętych w ubiegłym roku. Zarówno joga, jak i krav maga wymagają dużo energii, dlatego dodatkowo przygotowaliśmy dla całej rodziny przepisy na pyszne śniadania z produktami Hochland, które dodawały siły przed zajęciami. Przepisy zostały przygotowane przez Mistrzów Kuchni – Dorotę Mazelę, Mariusza Góreckiego i Ernesta Jagodzińskiego – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Firma Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. W Polsce działają dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie. Hochland, Almette, Valbon to wiodące na rynku marki, pod którymi kryje się cała gama produktów, dostępna także dla rynku HoReCa. Wszystkie produkty z oferty Hochland wyróżnia doskonały smak i najwyższa jakość, dzięki najlepszym surowcom i technologiom.