Hochland kupił grunty i lokale przemysłowe w Kaźmierzu

Przejęcie tego obszaru, który obejmuje łącznie 2,47 ha gruntów, ma kluczowe znaczenie dla przyszłych planów rozwoju i rozbudowy, pomagając jednocześnie poprawić bezpieczeństwo przeciwpożarowe zakładu Hochland. Dalsze plany firmy obejmują remont obiektu.

- Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że w trakcie tej transakcji udało nam się przyciągnąć większość lokalnych pracowników spółdzielni mleczarskiej do przyłączenia się do Hochland. W tych trudnych czasach oznacza to stabilną i bezpieczną przyszłość dla nich i ich rodzin. Dołożymy wszelkich starań, aby powitać ich serdecznie - od połowy czerwca - w naszej rodzinie Hochland – komentuje Jacek Kostka, Dyrektor Finansowy Hochland Polska, który kierował projektem.

Również lokalna społeczność poparła tę zmianę własności, ponieważ świadczy to o długoterminowym zaangażowaniu firmy Hochland w Kaźmierz - miejsce, w którym Hochland rozpoczął swoją polską działalność 25 lat temu. Z zadowoleniem przyjęto również plany firmy Hochland, aby jak najszybciej zamknąć prawie 90-letnią, opalaną węglem kotłownię w nabytych obiektach, co było źródłem niebezpieczeństwa i znacznego zanieczyszczenia powietrza w okolicy.

Hochland działa na polskim rynku od ponad 25 lat, a do portfela marek należą najpopularniejsze sery - Hochland, Almette, Valbon. Produkuje w Polsce w dwóch fabrykach: w Kaźmierzu i Węgrowie.