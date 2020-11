Hochland na Internetowym FRSiH: Eksport i import to powiązane rzeczy

- Jeżeli my chcemy eksportować, to musimy się pogodzić, że ktoś chce również eksportować do nas. Eksport i import, to są dwie powiązane rzeczy. Mieć nadzieję, że można eksportować, ale nie importować, tworzenie czarnych list importerów, to może być duże ryzyko. Gdyby inne kraje też stworzyły czarne listy dla wyrobów nabiałowych z Polski, to mielibyśmy poważny problem – przestrzegł dyrektor Knauer.

- Nie łudźmy się, trzeba otwarcie powiedzieć, że import i eksport to są powiązane rzeczy. Żyjemy w globalnym świecie i jeśli ktoś nie kupi u nas, to kupie gdzie indziej. Ważne jest aby polityka nie przeszkadzała eksportowi – mówił dyrektor generalny Hochland Polska.