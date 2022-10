Hochland Polska w ostatnim czasie przeprowadził 3 projekty inwestycyjne przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i pozytywnie wpływające na środowisko.

Hochland na inwestycje proekologiczne wydał 3 miliony złotych /fot. Hochland Polska

Inwestycje Hochland Polska

Pierwszy z nich to modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez zmianę technologii prasy do osadów i uzyskanie mniejszej ilości odpadów w zakładzie produkcyjnym Hochland w Kaźmierzu. Kolejne dwa to inwestycje w zakładzie Hochland w Węgrowie: optymalizacja procesu suszenia serwatki i mleka oraz automatyzacja krystalizatorów połączona z odzyskiem ciepła.

Inwestycje te przyniosły wymierne korzyści środowiskowe i pozwoliły na oszczędności w obszarze energii elektrycznej łącznie około 1 mln KWh/rok, obniżenie emisji ponad 350 ton eCO2, obniżenie zużycia wody o ponad 2000m3/rok oraz zmniejszenie ilości powstających osadów o 250ton rocznie.

Ponad 3 miliony złotych wydane na inwestycje

Nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 3 mln złotych. Udziałem w konkursie pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowanym przez BIKO Tech chcieliśmy podkreślić rolę społecznej odpowiedzialności przemysłu w zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko w tym wpływu na zmiany klimatyczne, które są największym wyzwaniem naszych czasów. Wymagają od firmy realnych działań, zarówno w zakresie eliminacji negatywnych skutków zmian klimatycznych, jak i niwelowania ryzyka wystąpienia realnych zagrożeń, jakie za sobą niosą - mówi Joanna Kamińska, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska.

Hochland redukuje emisje

Zaznacza, że Hochland wyznaczył sobie konkretne i wymierne cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych i zobowiązał się do obniżenia emisji dwutlenku węgla zakładów produkcyjnych o 50% do 2025 r. (dotyczy emisji z zakresu 1 i 2 wg. GHG Protocol).

Redukcja emisji w roku 2021 w stosunku do roku bazowego 2019 dla zakładów produkcyjnych Hochland Polska wyniosła 62% głównie dzięki przejściu na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W kolejnych latach planujemy ciekawe inwestycje które będą realizowane w ramach projektu dekarbonizacji zakładów produkcyjnych - powiedziała Joanna Kamińska.

Ekoinwestor

Za te inwestycje firma została nagrodzona w konkursie „Ekoinwestor w przemyśle spożywczym", którego rozstrzygnięcie miało miejsce w dniach 19-20 września, w Folwarku Łochów, podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl