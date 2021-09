Hochland nagrodził najlepszych dostawców mleka

17 września 2021 roku w Sokołowie Podlaskim odbyła się Gala Finałowa Konkursu na Najlepszego Dostawcę – edycja 2021. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne ubiegłoroczna Gala nie mogła dojść do skutku. W związku z tym w bieżącym roku spotkano się zarówno w gronie laureatów z roku 2020, jak i 2021. Długofalowa współpraca z Dostawcami Mleka to dla Hochland Polska jeden z priorytetów. Tradycją jest konkurs na Najlepszego Dostawcę Mleka, organizowany od ponad 20-tu lat.

W tym roku współzawodnictwo w konkursie odbywało się w pięciu kategoriach: „Największa ilość mleka”, „Najlepsza jakość mleka”, „Największy wzrost ilości mleka”, „Dobrostan zwierząt” oraz „Rozwiązania proekologiczne sprzyjające środowisku”. W każdej kategorii nagrodzono pięć gospodarstw. Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc wezmą udział we wspólnym wyjeździe. W tym roku będzie to tygodniowy pobyt w atrakcyjnym turystycznie miejscu w Polsce. Kolejnych dwóch finalistów otrzyma nagrodę pieniężną.

Kategorie konkursu bezpośrednio odwołują się do wartości do jakich dąży firma Hochland – pewność konsumenta, że otrzymuje produkt najwyższej jakości wyprodukowany we współpracy ze świadomym, posiadającym dużą wiedzę, dbającym o środowisko oraz swoje zwierzęta, rolnikiem. W Hochland, w ramach programu partnerstwa, Dostawcy Mleka znajdują nie tylko stałego odbiorcę surowców, ale mogą modernizować swoje gospodarstwa dzięki wsparciu finansowemu, mają też szansę uczestniczyć w szkoleniach. Od dwóch lat Koordynatorzy skupu w towarzystwie specjalisty z grupy doradczej FDF (For Daily Farm) odwiedzają Dostawców Hochland Polska. Cel już wszyscy poznali. Chodzi o lepsze wyniki, lepsze parametry i ilość mleka, przy minimalnych kosztach.

Jakość mleka

Kibicujemy sukcesom naszych Dostawców dającym efekt w postaci najwyższej jakości mleka, jego wysokimi parametrami, rozrodem, cielętami i wszystkim, co może w tym pomóc. Cieszy nas, że nasi Dostawcy rosną razem z nami. Dbałość o wysoką jakość serów ma swój początek właśnie u Dostawców Mleka, w ich gospodarstwach. W związku z tym stawiamy na długofalową współpracę z rolnikami. Przez to zyskują konsumenci, bo możemy im dostarczać zdrowe, bezpieczne produkty z surowców najwyższej jakości. – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.