Hochland odczuwa braki personelu w firmach logistycznych

- Dla nas ważny jest również los naszych głównych partnerów: rolników, którzy dostarczają nam mleko i są oczywiście zaniepokojeni sytuacją. To jest ok. 600 gospodarstw rodzinnych. Napisałem do nich z gwarancja, że wspólnie przejdziemy przez ten kryzys, że nie tylko będziemy skupować mleko niezależnie od sytuacji, ale będziemy im również pomagać finansowo, jeśli zajdzie taka potrzeba. Hochland szanuje i wspiera swoich partnerów – podkreśla.



Jak mówi, firma zdaje sobie sprawę z ważnej misji społecznej pełnionej przez sektor spożywczy w Polsce, w tym także przez Hochland Polska, którego głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych produktów spożywczych dla ludności, tym bardziej w sytuacji kryzysowej. - Robimy wszystko co w naszej mocy, produkujemy na pełnych obrotach, aby dostępność naszych serów była maksymalna – mówi prezes Knauer.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.