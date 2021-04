Hochland organizuje dla pracowników proekologiczne prelekcje

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie będzie świętować Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, ten wyjątkowy dzień będzie wyglądać inaczej. To jednak zawsze okazja, aby poruszyć temat naszej więzi z naturą, możliwości ochrony przyrody i klimatu, a przy okazji spotkać się i pozwolić się zainspirować!

Zamiast tradycyjnego wspólnego zbierania śmieci, nauczmy się postępować tak, by ich w ogóle nie było. Wraz z ekspertami i ekspertkami zapraszamy naszych pracowników na cykl praktycznych spotkań, podczas których będzie można dowiedzieć się, jak codzienne wybory, w pracy i w domu, wpływają na klimat i naszą planetę. – podkreśla Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Świętowanie Dnia Ziemi startem cyklu proekologicznych prelekcji zaplanowano w ramach działań Roku Zrównoważonego Rozwoju w Hochland. Tematem przewodnim cyklu jest to, co ważne dla każdego z nas, a więc segregacja odpadów i niemarnowanie żywności. Do udziału w prelekcjach zaproszeni są wszyscy pracownicy Hochland Polska. Spotkania będą odbywały się w formie wirtualnej, a udział w nich jest bezpłatny dla każdego pracownika Hochland Polska. Spotkanie otwierające na temat „Segregacji odpadów” - we współpracy z Organizacją Odzysku i Recyklingu Opakowań Rekopol – poprowadzi Anna Stawicka. Drugi temat „Jak ograniczyć marnowanie żywności” – został przygotowany przez Jagnę Niedzielską – propagatorkę idei zero waste. Ten cykl prezentacji zakończy prelekcja „Co dzieje się z plastikiem na koniec cyklu życia” - przygotowana we współpracy z Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOIRO, Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych Łukasiewicz oraz Centrum Badawczo – Rozwojowym Opakowań COBRO, a poprowadzi ją Konrad Nowakowski.

Hochland Polska działa na polskim rynku od ponad 25 lat i jest obecnie niekwestionowanym liderem w kategorii serów. W Polsce znajdują się dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie.