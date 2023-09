Hochland Polska od kilku lat współorganizuje Mazowieckie Święto Chleba i Sera. Niedzielny program wydarzenia był pełen atrakcji. Świętowanie rozpoczęto od mszy świętej w Bazylice Mniejszej na Rynku Mariackim. Następnie uczestnicy przemaszerowali z Bazyliki pod scenę przy udziale Miejskiej Orkiestry Dętej.

Hochland partnerem Święta Chleba i Sera

Mazowieckie Święto Chleba i Sera to impreza z kilkuletnią tradycją, która każdego roku przyciąga do Węgrowa wielu gości. To niepowtarzalna okazja, by fantastycznie spędzić czas w gronie najbliższych i posmakować wyjątkowe wiejskie chleby oraz sery.

Burmistrz Węgrowa serdecznie powitał gości, a Zespół Ludowy Węgrowianie dostarczył autentycznego folkloru.

IMG-20230917-WA0005.jpg

Strefa z przekąskami

Na węgrowskim rynku była strefa z przekąskami Hochland, WEGE SIOSTRY, stoisko Hochland tu jest pysznie - z ofertami pracy oraz stoisko zrównoważonego rozwoju Hochland.

IMG-20230917-WA0012.jpg

W trakcie dnia było można podziwiać występy utalentowanych artystów, w tym: Aleksandry Gotowickiej, Zespołu Kabaretowego Jar-Senior, Zespołu "Art-Senior", a także solistek. Nie zapominano również o konkursach – podczas Mazowieckiego Święta Chleba i Sera zostali wyłonieni zwycięzcy w kategoriach: "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy", "Najsmaczniejszy chleb wiejski" oraz "Najsmaczniejsza potrawa z serami firmy Hochland".

Nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejsze ogrody i balkony". Podczas wydarzenia zabrzmiały dźwięki muzyczne podczas koncertów zespołów Hochland Black Sapal, VICE VERSA oraz Łzy.

