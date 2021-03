Hochland podpisał na wyłączność umowę z Żabką na bezmięsną przekąskę

Po udanej ofensywie Imperator Smaku Ser Dog Wspaniały – pogromca mięsożernej rosiczki, na dobre zagości w Żabce. Ser Dog to więcej niż hot dog z parówką. To hot dog z „parówką” serową powstałą m.in. z serów cheddar i maasdamer, przygotowaną przez Hochland. Ser Dog Wspaniały przybył z odsieczą tym, którzy wolą jeść bezmięsnie. Dołączy do królestwa Hot Dogów z oferty ciepłych przekąsek Żabka Café. Ser Doga można już spotkać we wszystkich 7000 sklepów Żabka.