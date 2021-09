Hochland Półmaraton już dziewiąty raz

9 edycja Półmaratonu Hochland Doliną Samy i Pyrlandzka Dycha odbyła się 24-26 września 2021 roku. Producent serów, takich jak Hochland i Almette, promuje aktywności sportowe od wielu lat. Kilkudziesięciu uczestników spośród wszystkich klasyfikowanych to pracownicy firmy Hochland, oczywiście najwięcej z Polski, ale także z Hiszpanii i Rumunii.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 27-09-2021, 12:21

Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager, uczestnik tegorocznej edycji Hochland Półmaratonu

Hochland Półmaraton Doliną Samy i Pyrlandzka Dycha organizowany jest przez Stowarzyszenie Kaźmierz. Jego współorganizatorem od początku jest firma Hochland Polska, którego fabryka znajduje się właśnie w Kaźmierzu. W tym roku ponownie do ubiegłego, ze względu na wyjątkowe okoliczności i konieczność wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa, organizatorzy stworzyli wirtualną formułę wydarzenia.

Każdy zarejestrowany zawodnik otrzymał przed biegiem przesyłkę, w której był pakiet startowy złożony z numeru startowego, chusty typu buff, pamiątkowego drewnianego medalu oraz opcjonalnej pamiątkowej koszulki. Link do panelu każdy z uczestników otrzymał po rejestracji.

Zawodnicy mogli sami wybrać dystans i sposób jego pokonania. Do wyboru były trzy warianty: bieg na 10 km, bieg na 21,1 km, oraz marsz Nordic Walking na dystansie 10 km. Czas oraz dystans uczestnicy mierzyli sami i ten pomiar posłuży następnie przy ustalaniu końcowej klasyfikacji. Z podanych wyników utworzona zostanie oficjalna klasyfikacja wirtualna wszystkich uczestników na danych dystansach. Wśród uczestników zostanie wylosowana nagroda w postaci roweru.

W Hochland Polska promujemy sportowe aktywności! W rywalizacji sportowej liczy się przede wszystkim aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu, dobra zabawa, ale to nie wszystko. Dzięki walce z samym sobą i wytyczaniu nowych wyzwań rozwijamy się. Bieganie daje taką możliwość. Kiedyś Timothy Gallwey słusznie powiedział, że wygrywanie polega na pokonywaniu przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia do celu. Pokonując własne słabości już wygrywamy – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager, także uczestnik tegorocznej edycji Hochland Półmaratonu.