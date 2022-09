16 września 2022 roku w Sokołowie Podlaskim odbyła się Gala Finałowa Konkursu na Najlepszego Dostawcę – edycja 2022. Już po raz dwudziesty wybrano najlepszych hodowców. Zwycięzcy w nagrodę wyjadą w podróż zagraniczną lub otrzymają nagrody pieniężne.

Hochland Polska nagrodził najlepszych dostawców mleka

Kategorie nagród

Jak co roku Dostawcy konkurowali w pięciu kategoriach: „Największa ilość mleka”, „Najlepsza jakość mleka”, „Największy wzrost ilości mleka”, „Dobrostan zwierząt” oraz „Rozwiązania proekologiczne, sprzyjające środowisku”.

Kategorie konkursu bezpośrednio odwołują się do wartości, do jakich dąży firma Hochland. Najważniejszą z nich jest pewność konsumenta, że otrzymuje produkt najwyższej jakości, wytworzony we współpracy ze świadomym, posiadającym dużą wiedzę i dbającym o środowisko oraz o swoje zwierzęta rolnikiem.

W każdej z kategorii nagrodzono po pięć gospodarstw. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc z każdej kategorii, wezmą udział we wspólnym wyjeździe. W tym roku będzie to tygodniowy zagraniczny wyjazd. Kolejnych dwóch finalistów w każdej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną.

Najlepsze gospodarstwa rodzinne Laureatami są rolnicy posiadający rodzinne, wielopokoleniowe gospodarstwa o zróżnicowanej wielkości produkcji, mieszkający na terenie 3 województw - mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Pamiątkowe statuetki zostały wręczone przez Dyrekcję Hochland Polska. Cieszymy się razem z naszymi Dostawcami z ich sukcesów. Dzięki wysokim parametrom mleka, które nam dostarczają, produkty Hochland są najwyższej jakości – są nie tylko pyszne, ale też zdrowe i w pełni bezpieczne. Wspieramy współpracujących z nami rolników w kluczowych sprawach związanych z zachowaniem dobrostanu zwierząt - powiedział Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Podsumowanie konkursu było świetną okazją do spotkania się dostawców i wymiany doświadczeń w miłej atmosferze. Niektórzy z nich znają się z poprzednich edycji, jednak wśród laureatów pojawili się też nowi uczestnicy. Najbardziej cieszy fakt, że kolejne gospodarstwa dążą do produkcji jak najlepszej jakości mleka.

