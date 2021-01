Hochland Polska podsumowuje 2020 rok

Poczuliśmy w Hochland niesamowitą solidarność i wzajemne wsparcie. Udowodniliśmy, że jesteśmy sprawną organizacją biznesową i mamy zdolność wypełniać swoją funkcję społeczną, czyli dostarczać niezbędnej wszystkim żywności. Jedocześnie rolnicy są dla nas nie tylko dostawcami surowca, ale i partnerami w biznesie. Stabilność gospodarcza około 500 polskich, rodzinnych gospodarstw, od których kupujemy mleko do produkcji serów, była dla nas bardzo ważna. – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Szybka adaptacja do nowych warunków i oczekiwań konsumentów i klientów to klucz. Byliśmy w komunikacji z konsumentem - pomagaliśmy przy rodzinnym gotowaniu z Hochlandem i Almette w domu. Nie ograniczyliśmy zaplanowanych inwestycji. Hochland Polska kontynuował obraną kilka lat temu strategię zyskownego i zrównoważonego wzrostu. Zweryfikowaliśmy priorytety strategiczne i znacznie więcej uwagi przywiązujemy do kwestii digitalizacji, ochrony środowiska i klimatu czy dobrostanu zwierząt. Hochland Polska dołączyła do grupy Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Mamy pełną świadomość, że człowiek jest integralnym elementem natury i ma na nią wpływ, dlatego dokładamy wszelkich sta­rań, by mieć pozytywny wpływ na śro­dowisko. Wprowadzamy innowacje dotyczące produktów, składu i opakowań. Wprowadziliśmy z dużym powodzeniem serki twarogowe Almette bez laktozy, a także Hochland, Naturalnie, że pyszny! - sery kremowe, które zawierają wyłącznie naturalne składniki. Eliminacja tzw. dodatkowych składników to znaczący trend, który powoduje, że producenci coraz więcej uwagi poświęcają produktom naturalnym. – podkreśla Wyrzykiewicz.

Sery z oferty Hochland, ale przede wszystkim także nowości rynkowe zostały w 2020 roku nagrodzone w wielu konkursach, przywołam tylko kilka z nich. Almette bez laktozy zostało Perłą Rynku FMCG 2020 – otrzymało Złoto I Miejsce w kategorii Produkty Dietetyczne. Zdobyło także Złoty Medal w konkursie „Good cheese" w kategorii serek do smarowania. Almette bez laktozy nagrodzono też Złotą Innowacją FMCG 2020 w kategorii SMAK, a Hochland, Naturalnie, że pyszny! Złotą Innowacją FMCG 2020 w kategorii SKŁAD. Almette śmietankowy bez laktozy zajęło I miejsce w kategorii Top jakość w konkursie Lider Forum 2020. Almette bez laktozy śmietankowy, jak i Hochland Naturalnie, że pyszne! Gouda otrzymały godło „Doceń polskie” w ramach Programu pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To dowód na to, że nasze strategie, tj. stawianie na lokalnych dostawców i sprawdzonych partnerów biznesowych oraz przykładanie ogromnej wagi do jakości i pochodzenia surowców, sprawdzają się. Choć jesteśmy dużą firmą, o rozbudowanej strukturze, cały czas zachowujemy elastyczność w działaniu i zdolność do dynamicznego reagowania na zmiany sytuacji rynkowej. To pozwala nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz.