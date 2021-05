Hochland Polska stawia na rozwój pracowników

Aktywności wspierające rozwój pracowników, szeroki pakiet oferowanych benefitów, transparentna polityka wynagrodzeń oraz przestrzeń, jaką firma stwarza do realizacji inicjatyw pracowniczych – wszystkie te działania prowadzone przez Hochland Polska zaowocowały uhonorowaniem firmy tytułem „Solidnego Pracodawcy Roku” w kategorii ogólnopolskiej.

Joanna Bonin-Pietek, Dyrektor Personalny w Hochland Polska

Hochland Polska w ramach wsparcia swoich pracowników i ich rodzin wprowadziła szereg rozwiązań.

Akcje specjalne wdrożone przez firmę pomogły w krótkim czasie dostosować się do nowych okoliczności i wyzwań jakie niosła pandemia.

W Hochland Polska realizowane są aktywności rozwojowe wpierające m.in. rozwój kompetencji liderskich

- Przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia jest potwierdzeniem słuszności kierunku, jaki wytycza nam przyjęta na najbliższe lata strategia. Istotny jest również fakt, że tytuł otrzymaliśmy w dobie pandemii, kiedy pracodawcy zostali „wystawieni na próbę” - na ile wartości firmowe, zasady pracy są tym co organizacja konsekwentnie stosuje niezależnie od okoliczności. Nadal będziemy podejmować codzienne działania, aby Hochland Polska był przyjaznym miejscem pracy bo jak to określają w rozmowach sami pracownicy: „to firma o ludziach i blisko ludzi. To bezpieczne miejsce pracy, które troszczy się o swoich pracowników i dba o nich niezależnie od okoliczności – podkreśla Joanna Bonin-Pietek, Dyrektor Personalna w Hochland Polska.

W czasie, gdy trwa pandemia, wszystkie działania, które jednoczą i niosą pomoc, są niezwykle cenne i potrzebne. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego Hochland Polska i dlatego w ramach wsparcia swoich pracowników i ich rodzin wprowadziła szereg rozwiązań ułatwiających przejście przez ten trudny dla nas wszystkich czas. Dobrą praktyką, za którą m.in. firma Hochland Polska otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy jest akcja ,,Hochland Kids at Home”. Organizator docenił ponadto wsparcie jakie firma zapewniła pracownikom w zakupie komputerów dla ich dzieci, które z dnia na dzień przeszły na zdalną formę nauki. Akcje specjalne wdrożone przez firmę pomogły w krótkim czasie dostosować się do nowych okoliczności i wyzwań, a nagroda „Solidny Pracodawca” pokazuje, że jako pracodawca „zdaliśmy egzamin” w tym trudnym okresie. Obecnie realizujemy dodatkowe programy związane z pandemią Covid dla naszych pracowników i ich dzieci, między innymi: „Przegląd zdrowia po Covid-19” oraz webinar z psychologiem dziecięcym.” – dodaje Joanna Bonin-Pietek.

Komputer dla dziecka

Pandemia COVID-19 bez wątpienia miała wpływ na każdy aspekt życia i przeorganizowanie go niemalże z dnia na dzień, co stało się dla wielu nie lada wyzwaniem. Poza niezwykłym testem dla psychiki, jakim jest pandemia, w grę wchodzą także nieco bardziej przyziemne, choć nie mniej istotne, kwestie, jak choćby zorganizowanie miejsca i sprzętu, który pozwoli pracę i naukę przenieść do domu. Zmiany w sferze edukacji zostały zauważone przez firmę Hochland Polska, która uruchomiła program „Komputer dla dziecka”. Aby umożliwić dzieciom pracowników równy dostęp do nauki zdalnej, rodzice pociech w wieku 7-18 lat mogli skorzystać z możliwości dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego. Z akcji skorzystało aż 108 rodzin i 122 dzieci!

Hochland Kids At Home

Gdy całe tygodnie, a nawet miesiące spędza się w domu, a możliwości kontaktu z rówieśnikami są mocno ograniczone trudno nie ulec nudzie. Dlatego firma Hochland Polska zainicjowała specjalne warsztaty kulinarne online „Hochland Kids At Home 2020”, które prowadzili ambasador marki Almette – David Gaboriaud, szef kuchni Ernest Jagodziński oraz wybitna restauratorka Beata Mazel. W warsztatach wzięło udział ponad 40 dzieci, które miały okazję nie tylko wspólnie przygotowywać posiłki, ale także poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności.

Rozwój z myślą o przyszłości

Choć praca w czasie pandemii ma z reguły charakter „home office” lub odbywa się z sposób hybrydowy, Hochland Polska myśli nie tylko o dniu dzisiejszym, lecz także o przyszłości. W Hochland Polska realizowane są aktywności rozwojowe wpierające m.in. rozwój kompetencji liderskich (First Time Line Manager, Akademia Liderów Projektów), które są kluczowe, aby pracownicy potrafili efektywnie radzić sobie z wyzwaniami przyszłości. Stały i dynamiczny rozwój firmy stał się powodem do otwarcia biura w nowej lokalizacji. W przestrzeni poznańskiego kompleksu Business Garden postawiono na nowoczesne rozwiązania umożliwiające zarówno pracę w interdyscyplinarnych zespołach, jak i komfortowe działania indywidualne. Jak podkreśla Joanna Bonin-Pietek - W Hochland Polska nie narzuca się rozwiązań z góry, ale daje przestrzeń do ich tworzenia, wdrażania i rozwijania. Nowe biura wyróżnia 15 sal konferencyjnych poświęconych m. in. markom Hochland, Almette, Valbon. Każda z nich jest inna i każda wyraża najważniejsze wartości firmy Hochland – w tym rodzinność, wiarę w działania zespołowe i bliskość natury – dodaje Bonin-Pietek.

Hochland Polska działa na polskim rynku od ponad 25 lat. W Polsce znajdują się dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie, a także biuro w Poznaniu.