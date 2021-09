Hochland Polska w programie Biznes bez granic

Na kanale TVS wyemitowany został obszerny materiał na temat Hochland Polska. Widzowie mogli poznać bliżej działania firmy na polskim rynku, dowiedzieć się więcej na temat jej misji oraz rozwoju – od momentu powstania pierwszego zakładu w Kaźmierzu do dnia dzisiejszego.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 15-09-2021, 15:32

TVS to stacja regionalna o charakterze informacyjno-rozrywkowym, skierowana przede wszystkim do mieszkańców województwa śląskiego. Biznes bez granic jest nowym formatem, który w pogłębiony sposób podejmuje tematy przedsiębiorstw aktywnie działających na polskim rynku.

Zajrzeć za kulisy

W ostatnim odcinku widzowie programu mieli doskonałą okazję do tego, aby poznać bliżej firmę Hochland Polska - zajrzeć za kulisy i sprawdzić, jak pracuje się w biurze i w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Jakie idee przyświecają pracownikom na co dzień i w jaki sposób są realizowane w praktyce. Jak wygląda współpraca z dostawcami mleka z całej Polski i jakie nowości firma Hochland Polska wprowadziła w ostatnim czasie do swojego bogatego portfolio produktów. W programie wypowiadał się m.in. Piotr Knauer - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Hochland Polska oraz pracownicy różnych działów, którzy tworzą wyjątkową atmosferę firmy i budują jej sukces każdego dnia.