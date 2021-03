Hochland Polska z nową siedzibą w Poznaniu!

Kierunek - przyszłość

Hochland Polska funkcjonuje na naszym rynku od ponad 25 lat i obecnie zatrudnia ponad 800 pracowników. Sympatia konsumentów do serów marki Hochland, Almette i Valbon, których Hochland Polska jest właścicielem, a tym samym dynamiczny rozwój firmy stał się powodem do otwarcia nowej lokalizacji biura firmy. W nowej przestrzeni w kompleksie Business Garden docelowo pracować będzie 70 osób. Choć w czasie pandemii praca ma wymiar hybrydowy, to nowa przestrzeń Hochland została stworzona z myślą nie tylko o dniu dzisiejszym, lecz także o przyszłości stale rozwijającej się firmy.

W biurze Hochland przy ulicy Pastelowej, które zajmuje powierzchnię ponad 1000 m² postawiono na nowoczesne rozwiązania umożliwiające zarówno pracę w interdyscyplinarnych zespołach, jak i komfortowe działania indywidualne. Przestrzeń wyróżnia 15 sal konferencyjnych poświęconych markom Hochland, m.in. Almette, Valbon. Każda z nich jest inna i każda wyraża najważniejsze wartości firmy Hochland – w tym rodzinność, wiarę w działania zespołowe i bliskość natury.

Z myślą o Pracownikach i Partnerach

W nowej siedzibie Hochland przy ulicy Pastelowej 12 w każdej z przestrzeni widać i czuć prawdziwą tożsamość marki. To miejsce, które łączy nowoczesne, proekologiczne rozwiązania i technologie sprzyjające efektywnej pracy, z kreatywnością i komfortem, a wszystko to z poszanowaniem dla drugiego człowieka i natury.

Wyjątkowymi przestrzeniami są Sala Biała i Sala Czarna, które zostały stworzone z szacunku do naszych dostawców mleka – mówi Piotr Knauer, Prezes Hochland Polska. To oni stanowią jedno z kluczowych ogniw działalności Hochland i każdego dnia dokładają swoją cegiełkę do sukcesu całej firmy.

Na ścianach tych sal widnieją zdjęcia z wyjątkowego albumu artysty Macieja Fiszera. Z kolei sale Węgrów i Kaźmierz przywołują ducha miejsc, w których znajdują się fabryki Hochland. Podkreślają tożsamość firmy, która od zawsze jest blisko lokalnych dostawców, producentów i hodowców. Nowe biuro Hochland Polska zaskakuje różnorodnością, otwartymi, funkcjonalnymi przestrzeniami i kameralnymi salami. Dla pracowników przygotowano również specjalne pomieszczenia, m.in. salę rodzinną, pokój dla matki z dzieckiem czy strefę ciszy zwaną „Świętym spokojem”. Sercem biura jest tzw. Agora z przepięknym widokiem na panoramę Poznania. To miejsce spotkań, wspólnych dyskusji i przestrzeń, w której pracownicy mogą spędzać ze sobą czas.

W nowym biurze głównym celem było stworzenie komfortowego, nowoczesnego miejsca do pracy dla naszego zespołu. Otoczona zielenią, kreatywna przestrzeń w pełni oddaje ducha Hochland – firmy otwartej, rodzinnej i z optymizmem patrzącej w przyszłość. Dziś pandemia zdecydowanie wpływa na modele pracy, jednak w Hochland wierzymy, że najlepsze pomysły rodzą się ze współpracy, której towarzyszy poczucie wspólnoty i nowe biuro jest dla nas przywróceniem nadziei na szybki powrót do „normalności” – podkreśla Joanna Bonin- Pietek, Dyrektor Personalny Hochland Polska.

W Hochland cały czas się rozwijamy, wprowadzając na rynek nowe brandy i produkty. Na początku roku w naszym portfolio pojawiła się wegańska marka SimpyV - produkty takie jak plastry czy pasty to doskonała, wysokiej jakości alternatywa dla tradycyjnych serów i odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy na półkach sklepowych poszukują vege-zamienników lub chcą urozmaicić codzienne menu. Wprowadziliśmy także nowe sery żółte w plastrach Hochland Sielski z jedynym takim na rynku zamknięciem na rzep. Przed laty Hochland wprowadził opakowanie serów żółtych typu otwórz-zamknij, które stało się rynkowym sukcesem, a następnie standardem dla całej kategorii. Teraz wprowadzamy kolejną przełomową innowację. Wszystkich fanów słodkich smaków zachwyci nowy - Kanapkowy czekoladowy serek twarogowy, który łączy smak pysznego naturalnego twarogu z czekoladą. A więc jak widać początek roku jest dla nas bardzo intensywny, a to dopiero marzec. Nigdy się nie zatrzymujemy, a naszą różnorodność i otwartość z pewnością odnajdzie każdy, kto zawita do naszego nowego poznańskiego biura. – mówi Piotr Knauer.

Hochland Polska działa na polskim rynku od ponad 25 lat i jest obecnie niekwestionowanym liderem w kategorii serów. W Polsce znajdują się dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie. Hochland, Almette, Valbon to wiodące na rynku marki, pod którymi kryje się szeroka gama produktów, z różnych kategorii sera, dostępna także dla rynku HoReCa. Wszystkie produkty z oferty Hochland wyróżnia doskonały smak i najwyższa jakość, dzięki najlepszym surowcom i technologiom. Więcej informacji: www.hochland.pl, www.almette.pl i www.valbon.pl.