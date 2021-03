Hochland rozwija Almette bez Laktozy

Nietolerancja laktozy to dolegliwość, która może nie tylko negatywnie wpływać na komfort życia, ale i oznaczać konieczność wykluczenia z jadłospisu wielu produktów, które ją zawierają. Na szczęście rezygnacja z nich to nie jedyne wyjście. Dzięki puszystym serkom do smarowania Almette bez Laktozy można nadal cieszyć się smakiem nabiału, o czym opowiada dietetyk kliniczny, dr Hanna Stolińska.