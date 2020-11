Hochland: Ser to trzecia najbardziej wartościowa kategoria spożywcza w Polsce

Poza smakiem Hochland stawia na lokalnych dostawców i sprawdzonych partnerów biznesowych oraz przykłada ogromną wagę do jakości i pochodzenia surowców.

Sery to nieodłączny element posiłków Polaków. W roku 2020, który postawił cały sektor spożywczy w wyjątkowej sytuacji - priorytetami Hochland w Polsce jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i produktom oraz utrzymanie ciągłości produkcji, a także stabilność gospodarcza około 500 polskich, rodzinnych gospodarstw, od który firma kupuje mleko do produkcji serów. Rolnicy są dla Hochland nie tylko dostawcami surowca, ale i partnerami w biznesie. Mimo pandemii strategia firmy nie zmieniła - Hochland Polska kontynuuje obraną kilka lat temu strategię zyskownego i zrównoważonego wzrostu.

Nasz biznes jest ustawiony szeroko, zarówno co do portfolio, jak i do kanałów sprzedaży. Dla konsumenta bardzo ważne jest zaufanie do marki, do jakości produktu, a naszym markom i produktom Polacy ufają. Stawiamy przede wszystkim na pyszny smak, ale pamiętamy o dodatkowych benefitach i wprowadzamy innowacje dotyczące produktów, składu i opakowań. Wielu konsumentów poszukuje wyrobów dostosowanych do wymogów dietetycznych. Wprowadziliśmy w tym roku z dużym powodzeniem serki twarogowe Almette bez laktozy, a także Hochland, Naturalnie, że pyszny! - sery kremowe, które zawierają wyłącznie naturalne składniki. Zachowujemy elastyczność w działaniu i zdolność do dynamicznego reagowania na zmiany sytuacji rynkowej. To pozwala nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. – podkreśla Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Hochland działa na polskim rynku od ponad 25 lat, do portfela marek należą najpopularniejsze sery: Hochland, Almette, Valbon. Produkuje w Polsce w dwóch fabrykach: w Kaźmierzu i Węgrowie.