W tym roku, już po raz 4. z rzędu, wydarzenie zainaugurowała Sztafeta Rowerowa Hochland. Uczestnicy zabawy między 10.00 a 13.00 kręcili pętle o długości 5 km w pobliżu Zalewu Radzyny, a za każdy przejechany kilometr Hochland Polska zobowiązał się do przekazania 1 zł na szlachetny cel. Wczesnym popołudniem, na boisku przy ulicy Gimnazjalnej, pojawiły się również stoiska firmy. Zainteresowane osoby mogły skorzystać z doradztwa zawodowego. Odbyły się edukacyjne zabawy dla rodzin, gra plenerowa. W Kaźmierzu pojawiły się także liczne atrakcje: baloniarz i szczudlarz, dmuchane zamki i Balon Almette.

Główna część uroczystości rozpoczęła się o godzinie 15.00 od odprawienia Mszy Świętej Dziękczynnej. Z kolei sceną zawładnęli artyści – najpierw Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy, a potem firmowa formacja Hochland BLACK SAPAL oraz zespół folkowy REDLIN. Muzyczną gwiazdą imprezy była Ewelina Lisowska, która zagrała dla publiczności o godzinie 20.00. Na zakończenie Święta Chleba i Sera goście mogli bawić się na poprowadzonej przez DJ dyskotece.

Święto Chleba i Sera na stałe wpisało się w kalendarz imprez, które swoim patronatem objął Hochland Polska.

To dla nas bardzo ważne wydarzenie z kilku powodów: po pierwsze Hochland jest stabilnym pracodawcą dla mieszkańców gminy i nie wyobrażamy sobie, że mogłoby nas tam zabraknąć, po drugie święto to jest formą promocji pięknej ludowej kultury i proekologicznych postaw, co wpisuje się w naszą filozofię CSR, a po trzecie wreszcie to sposób dla rodzin na wspólny relaks i wiele fantastycznych aktywności, co jest nie do przecenienia, kiedy na wszystko stale brakuje nam czasu

– mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR&Marketing Services Manager w Hochland Polska.