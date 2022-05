Hochland startuje nową stronę dla kandydatów do pracy

We wrześniu 2021 Hochland Polska ruszył z nową odsłoną kampanii employer brandingowej, której główne hasło brzmi: "Hochland, tu jest pysznie!". Smak pysznej kariery w Hochland Polska znany jest od 1993 roku, kiedy to powstała filia Hochland w Polsce.

Hochland startuje nową stronę tujestpysznie.pl

Dziś, niemal 30 lat później firma zatrudnia już 830 pasjonatów pysznego sera, na którego sukces wspólnie działa w trzech lokalizacjach – w zakładach produkcyjnych w Kaźmierzu i Węgrowie oraz w biurze w Poznaniu.

Staramy się, aby Hochland to było miejsce SERdeczne i takie, w którym czujemy się swobodnie i bezpiecznie. By praca przebiegała płynnie i była efektywna, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia. Dzisiaj rynek pracy nie ułatwia tego zadania, dlatego uruchomiliśmy nową stronę rekrutacyjną Hochland - TUJESTPYSZNIE.PL.

Na stronie tujestpysznie.pl znajdują się informacje dla kandydatów o tym, kogo aktualnie firma rekrutuje, jakim jest Pracodawcą i o tym jakie benefity oferuje. Na stronce pojawił się też cykl podcastów “Pyszne ścieżki kariery”, w których Pracownicy opowiadają o historii Hochland, o tym jak wygląda rekrutacja i pierwsze dni pracy.

Wszystko po to, byśmy docierając z tym przekazem do jak najszerszego grona Kandydatów, mieli szansę zatrudnić spośród nich nie tylko odpowiednią ilość nowych Pracowników w odpowiednim czasie. Zależy nam też na tym, by nowi Pracownicy jak najprędzej poczuli się jak u siebie i sprawnie zasilili zespoły, do których dołączają.

– podsumowuje Anna Grzelka, HR Biznes Partner w Hochland Polska.