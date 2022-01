Hochland stawia pierwsze kroki na rynku roślinnych zamienników

Eksplodujące ceny surowców, energii, transportu – wszystko to powoduje duży wzrost kosztów, których nie da się w dostatecznym stopniu przełożyć na ceny detaliczne - mówi Piotr Knauer, prezes zarządu, dyrektor generalny Hochland Polska.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 18-01-2022, 17:11

Prezes Hochland: Wzrostu kosztów nie da się w pełni przełożyć na ceny detaliczne/ fot. materiały prasowe

Piotr Knauer, dyrektor generalny Hochland Polska wskazuje, że Hochland Polska i cała branża FMCG zmierzyły się z podwójnym wyzwaniem. -To nie tylko kolejny rok funkcjonowania w warunkach pandemii i walka o zapewnienie ciągłości produkcji pomimo szybko zmieniającej się sytuacji na rynku, ale szczególnie w drugiej połowie roku także zderzenie się w brutalny sposób z konsekwencjami globalnej pandemii – od nie funkcjonujących łańcuchów dostaw zespołów elektronicznych aż do braku zwyczajnych palet. Eksplodujące ceny na surowce, energię, transport – wszystko to powoduje duży wzrost kosztów, których nie da się w dostatecznym stopniu przełożyć na ceny detaliczne - mówi Piotr Knauer.

Hochland: Wyższe koszty przełożą się na wyższe ceny

Prezes dodaje, iż skutki dramatycznego wzrostu cen w całym łańcuchu wytworzenia wartości, począwszy od cen pasz, nawozów, mleka, poprzez energię i gaz, opakowania aż do transportu są oczywiste - muszą doprowadzić do wyższych cen sprzedaży. - To jest bolesne, ale musi być akceptowane przez wszystkich interesariuszy - zaznacza.



Zapytany, kiedy można spodziewać się zmiany cenników za produkty firmy i jaka to będzie zmiana, powiedział, że to już się dzieje, a skala zmian odzwierciedla wzrosty kosztów wytworzenia – nie mniej i nie więcej.

Hochland o nastrojach dostawców mleka

Ogólna sytuacja znajduje odzwierciedlenie również w nastrojach dostawców mleka. - Nastroje wśród naszych dostawców nie różnią się za bardzo od tych panujących wśród innych interesariuszy naszego biznesu – czas jest trudny. Pandemia i jej skutki dają się we znaki, i nie tylko ekonomicznie, ale też psychicznie. Zawiedzione nadzieje, że Święta i Nowy Rok będziemy obchodzić już „bez masek” na pewno nie sprzyjają dobremu nastrojowi. Ale ja wciąż jestem optymistycznie nastawiony, że najgorsze za nami, a sytuacja polepszy się, luki w łańcuchach dostaw zostaną zapełnione i wrócimy małymi krokami do normalności - mówi prezes Knauer.

Hochland przygląda się roślinnym zamiennikom

Hochland przygląda się także segmentowi roślinnych zamienników. - Widzimy, że to jest szybko rozwijający się segment rynku spożywczego. Aktywnie przyglądamy się możliwości rozszerzenia naszego portfolio o takie produkty, w postaci wegańskich zamienników serowych pod marką „Simply V” już robimy pierwsze kroki - mówi Dyrektor Generalny Hochland Polska.