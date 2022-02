Hochland uznał nowoczesne technologie za jeden z fundamentów firmy

Hochland stawia na rozwój, a cyfryzacja będąca fundamentem nowoczesnego przedsiębiorstwa została uznana za jeden z filarów strategii rozwoju firmy.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 23-02-2022, 13:02

Nowoczesne technologie informatyczne wpłynęły na pobudzenie innowacyjności większości sektorów przemysłu. Podniesienie jakości produktów, poprawa efektywności wytwarzania, minimalizacja kosztów stanowią główne czynniki operacyjne większości przedsiębiorstw produkcyjnych, a ich spełnienie wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi wspomaganych przez niezawodną wymianę danych. Hochland Polska jako część międzynarodowej Grupy Hochland ma ustandaryzowane podstawowe rozwiązania informatyczne, obowiązujące w całej grupie. Jednocześnie ma dużą samodzielność w doborze elementów infrastruktury sieciowej i serwerowej.

Produkcja wymaga doskonałego IT

Bycie firmą produkcyjną stawia przed działem IT wysokie wymagania. Proces produkcyjny odbywa się w trybie 24/7, co wymaga dostępności usług informatycznych o każdej porze dnia i nocy. Sprzedaż prowadzona w kraju oraz za granicą jest kolejnym obszarem działalności wymagającym ciągłego dostępu do systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych. - mówi Dominik Radojewski, IT Infrastructure & Support Manager w Hochland Polska.

Przedsiębiorstwa wdrażają technologie informatyczne w całym zakresie łańcucha wartości – w produkcji, badaniach i rozwoju, usługach oraz marketingu – usprawniają w ten sposób cały proces produkcji i model operacyjny przedsiębiorstwa.

Przemysł 4.0

Jako firma produkcyjna jesteśmy zainteresowani korzyściami wynikającymi z koncepcji Przemysłu 4.0. Bazujemy na kilku modelach dostarczania rozwiązań ICT, technologii informacyjno – komunikacyjnych. Tylko ciągła modernizacja parku maszynowego i zwiększanie poziomu automatyzacji zapewni nam utrzymanie statusu lidera w branży. Na całym świecie można zaobserwować trendy związane z Industry 4.0, IoT, AI, cloud oraz VR. Mamy za sobą realizację ciekawego projektu z obszaru Business Intelligence. Udało nam się stworzyć hurtownię danych zbierającą dane z wielu różnych źródeł. Wykorzystanie rozwiązań z obszaru analityki danych daje możliwość szybszego reagowania na pojawiające się szanse rozwoju – podsumowuje Dominik Radojewski.

Hochland należy do największych producentów serów w Europie. W Polsce działają dwa zakłady produkcyjne – w Kaź­mierzu i Węgrowie, a także biuro w Poznaniu.