Hochland w czasie epidemii wspierał rodziny pracowników

W trakcie pandemii wszelkie działania, które jednoczą i niosą pomoc, są niezwykle cenne i potrzebne. Dlatego firma Hochland Polska postanowiła zorganizować akcje specjalne, skierowane do pracowników i ich rodzin. - Wdrożone przez nas działania pomogły w krótkim czasie dostosować się do nowych okoliczności i wyzwań związanych ze zdalnym nauczaniem. Zaproponowaliśmy także wspólne gotowanie na ekranie, połączone z edukacją na temat idei zero waste, a także kreatywny konkurs, w którym do wygrania są fantastyczne nagrody. Hochland Polska jest blisko swoich pracowników i ich rodzin – dla nas takie działania to naturalny odruch, zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich czasie – mówi Jacek Wyrzykiewicz PR&Marketing Services Manager w Hochland Polska.

‘’Komputer dla Dziecka’’ – edukacja dla wszystkich!

Niemalże z dnia na dzień bardzo wiele osób musiało przeorganizować swój dotychczasowy tryb życia i w dużym stopniu przejąć rolę nauczyciela swoich dzieci. Narastające zmiany w sferze edukacji nie przeszły niezauważone przez firmę Hochland Polska, która uruchomiła program pod hasłem „Komputer dla Dziecka”. W jego ramach zaoferowała swoim pracownikom możliwość skorzystania z dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego. Częściowe sfinansowanie zakupu pochodzi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wszystko po to, aby umożliwić dzieciom pracowników równy dostęp do nauki zdalnej. Z benefitów akcji ‘’Komputer dla Dziecka’’ mogły skorzystać osoby mające dziecko w wieku 7-18 lat. Do końca maja kwota dofinansowania przekroczyła 40 tys. złotych – z akcji skorzystało aż 77 rodzin i 89 dzieci.

Wirtualne warsztaty – kreatywny sposób na spędzanie czasu w domu

By nie dać się pokonać nudzie, firma Hochland Polska zainicjowała również specjalne warsztaty kulinarne online Hochland KIDS AT HOME 2020. Wirtualne spotkania dla dzieci stały się wyjątkową okazją do wspólnego przygotowania posiłków, porcją świetnej zabawy, a także ciekawą lekcją wiedzy na temat zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności. Warsztaty online dla dzieci poprowadził ambasador marki Almette – David Gaboriaud, szef kuchni Ernest Jagodziński oraz wybitna restauratorka Beata Mazel. W warsztatach wzięło udział ponad 40 dzieci!