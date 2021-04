Hochland w raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki

Wiele firm wdrożyło zupełnie nowe działania CSR, które miały nieść pomoc i wsparcie. W 19. już edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" odnotowano ponad 40 proc. wzrost działań zgłoszonych do publikacji po raz pierwszy. Łączna liczba praktyk, które znalazły się w raporcie stanowi rekord w historii wydawnictwa i wynosi blisko 2000.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego Hochland Polska jest Partnerem od ubiegłego roku, corocznie wydaje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki". Główną część stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, zgłaszanych przez firmy na przełomie grudnia i stycznia.

Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk, które zostały zgłoszone przez 225 firm. Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło firmę Hochland Polska za 10 realizowanych godnych polecenia praktyk, w tym: trzy z zakresu pracy; cztery z zakresu środowisko; jedną z zakresu uczciwych praktyk operacyjnych oraz dwie praktyki z zakresu zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

- Miniony, 2020 rok pokazał, że Hochland Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju może pochwalić się wieloma dobrymi praktykami. Mimo trwającej pandemii, która skierowała oczy biznesu na optymalizacje kosztów, Hochland pozostał wierny przyjętej strategii i nie zrezygnował z misji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Krzewiąc kulturę zrównoważonego rozwoju Hochland Polska angażuje wszystkich pracowników, aby dbali o środowisko naturalne i społeczne – dziś i jutro. Działania te zostały też docenione przez niezależnych ekspertów, a firma Hochland otrzymała ostatnio prestiżowe wyróżnienie złoty Laur Klienta 2021 w kategorii Ekologiczne strategie w biznesie/przemyśle. – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Opis dobrych praktyk Hochland Polska, które znalazły się w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2020":

Dobre praktyki z zakresu pracy

SERBastion służy radą – Bezpiecznie i odpowiedzialnie o każdej porze to program edukacyjny firmy Hochland, który ma na celu promocję bezpiecznych zachowań w pracy i życiu prywatnym wśród pracowników. Poruszono tematy powiązane z porami roku i zagrożeniami, które występują w danym okresie, poprzez publikacje w portalu pracowniczym oraz umieszczanie w obszarze produkcyjnym plakatów informacyjnych promujących bezpieczne zachowanie i zwracających uwagę na zagrożenia.

Od wielu lat w Hochland w ramach dialogu z pracownikami odbywają się cykliczne spotkania pracowników kierownictwa. Ze względu na pandemię w listopadzie 2020 r. spotkanie odbyło się w formie online. Również w formule online zorganizowano piąty Campus Strategiczny pod hasłem „Campus goes digital". Udział w nim wzięło 49 pracowników, którzy wspólnie pracowali nad Strategią 2025

Dwa programy rozwojowe dla Liderów zostały zainicjowane przez Hochland. W listopadzie 2020 r. wraz z Hochland Rumunia firma uruchomiła pierwszą edycję ,,Akademii Liderów Projektów Hochland". Jednym z kluczowych elementów w przyjętej do realizacji na lata 2020–2025 strategii jest obszar związany z rozwojem kompetencji liderskich w organizacji. W związku z tym uruchomiono dwie edycje programu rozwojowego ,,First Time Line Manager". Pierwsza edycja wystartowała w listopadzie 2020, z kolei druga zostanie uruchomiona w czerwcu 2021 r.

Dobre praktyki z zakresu środowiska

W piątej edycji loterii marki Almette, Hochland na główną nagrodę przeznaczył Dom z natury, czyli urządzony ekodom. Inwestycja została wykonana z drewna świerkowego. Dzięki specjalnej konstrukcji ścian dom spełnia wysokie wymogi izolacyjne, zużywając mniej energii. Ponadto m.in. na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, która pozwala na produkcję własnego prądu na potrzeby ogrzewania i oświetlenia.

Hochland opracował mapę drogową dla zrównoważonych opakowań. Firma postawiła sobie cel, aby do roku 2025 opakowania Hochland Polska były w 100% zdatne do recyklingu. Weryfikacji pod kątem przydatności do recyklingu zostały poddane opakowania wszystkich produktów – kierowano się kryterium dążenia do wypracowania opakowań opartych na strukturach monomateriałowych. Dla każdego produktu określone zostały konkretne działania i ich plan realizacji w czasie.

Nowa edycja kalendarza firmowego Hochland Polska na 2021 r. pod hasłem Kuchnia bez resztek, czyli zero waste z Hochland to 12 autorskich pomysłów kulinarnych na gotowanie bez resztek i na kreatywne wykorzystywanie resztek do przyrządzania nowych posiłków. Zdjęcia potraw wykonali i sfotografowali pracownicy firmy w ramach czternastej edycji konkursu fotograficznego

Hochland rozwija zrównoważony transport. Firma zainwestowała w samochody elektryczne na potrzeby flotowe – po jednym samochodzie na zakład w każdej lokalizacji, w Kaźmierzu i Węgrowie. Będą to samochody tzw. placowe do użytkowania ogólnego, dla celów służbowych pracowników, którzy nie mają na stałe przypisanego samochodu jako narzędzia pracy, a podróżują w celach służbowych do klienta lub dostawcy.

Dobre praktyki z zakresu uczciwe praktyki operacyjne

Partnerstwo jako fundament współpracy z Rolnikami będącymi dostawcami mleka w firmie Hochland realizowane jest poprzez zapewnianie im przejrzystych warunków finansowych, organizowanie szkoleń i oferowanie profesjonalnego, codziennego wsparcie w gospodarstwie. Pracownikom terenowym w pracy z rolnikami towarzyszy Grupa Doradcza FDF (For Dairy Farm). Dla każdego gospodarstwa został opracowany plan działania, stopniowo ewaluowane są rezultaty. Szczególny nacisk kładziony jest na dobrostan zwierząt, zapobieganie chorobom i prawidłowe żywienie.

Dobre praktyki z zakresu zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Hochland jako Dobry sąsiad zrealizował w 2020 r. inicjatywy wspierające społeczność lokalną. We wrześniu 2020 r. miała miejsce ósma edycja Półmaratonu Hochland Doliną Samy i Pyrlandzka Dycha, którego współorganizatorem od początku jest firma Hochland Polska. Ze względu na konieczność wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa, stworzono nową formułę wydarzenia. Uczestnicy wybierali spośród biegu na 10 km, biegu na 21,1 km oraz marszu nordic walking na dystansie 10 km. Z podanych wyników utworzono klasyfikację wirtualną wszystkich uczestników na danych dystansach. W wirtualnej edycji Hochland Półmaratonu zarejestrowało się w sumie 277 osób.

Firma Hochland, zgodnie z ideą #hochlandsiedzieli, zrealizowała praktykę solidarność, dobroczynność, wsparcie. Firma zaangażowała się w ogólnopolską zbiórkę Fundacji Siepomaga na wyposażenie oddziałów zakaźnych i placówek medycznych zaangażowanych w walkę z epidemią. Przekazano na tę akcję darowiznę pieniężną. Hochland uczestniczył także w akcji Polskiej Federacji Producentów Żywności i Związku Pracodawców, której celem było przekazanie żywności jako wsparcie dla detalistów. Pracownicy Hochland przyjęli wyzwanie, aby pomóc ciężko chorym dzieciom i wzięli udział w akcji zbierania funduszy w akcji #Gaszyn Challenge. W 2020 r. Hochland Polska objął swoją pomocą Słodką Polskę, Reprezentację Polski Dzieci z Cukrzycą, został partnerem Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą i aktywnie uczestniczy w działalności Stowarzyszenia CukierAsy.