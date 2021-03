Hochland wdraża strategię zrównoważonego rozwoju

W roku 2020 Hochland Polska zmniejszył ilość wprowadzanego papieru o 46 ton.

Firma zobowiązała się do osiągnięcia w okresie do 2025 roku 50% redukcji emisji dwutlenku węgla.

W dotychczasowej działalności Hochland zrealizował już szereg istotnych elementów z opracowanej strategii zrównoważonego rozwoju. Dokonano między innymi weryfikacji możliwości optymalizacji opakowań, dążąc do redukcji użytych surowców, w tym tworzyw sztucznych, czy papieru. W latach 2018-2019 dzięki optymalizacji opakowań oraz poprzez procesy inwestycyjne uzyskano redukcję tworzyw sztucznych o 110 ton/rok i papieru o 418 ton/rok, a w roku 2020 zmniejszono ilość wprowadzanego papieru o 46 ton.

- Zapisane szczegółowo w naszej strategii cele są celami całej organizacji, każdego pracownika Hochland Polska, niezależnie od miejsca pracy. Chcemy rozwijać nasz biznes tak, aby on istniał i funkcjonował w zgodzie z naturą i społeczeństwem, aby naszymi wyrobami mogło cieszyć jeszcze wiele pokoleń konsumentów – podkreśla Piotr Knauer, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Hochland Polska.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W ramach opracowanej strategii w Hochland Polska przyjęto najważniejsze kierunki zmian i działań wraz z potrzebnymi narzędziami oraz jasno określonymi miernikami. Firma zobowiązała się do osiągnięcia w okresie do 2025 roku 50% redukcji emisji dwutlenku węgla, a już od 2021 roku - neutralności klimatycznej zakładów produkcyjnych. Zadeklarowane zostało również liderstwo branżowe w kwestiach dobrostanu zwierząt i konkretny cel, aby 70% dostawców mleka znalazło się w najwyższej kategorii ocen dobrostanu zwierząt. Nie mniej istotne dla Hochland jest, aby 100% opakowań do produktów nawadało sie do recyklingu. Aby zrealizować ten cel wypracowano mapę drogową dla zrównoważonych opakowań, której założenia są systematycznie wdrażane. Poruszono również kwestie szerokiego zastosowania zasad gospodarki cyrkularnej z naciskiem na redukcję ilości odpadów oraz zużywanych mediów.

Dziś i w najbliższych latach nadrzędnym celem jest dla nas zmniejszenie śladu węglowego i uzyskanie neutralności klimatycznej zakładów. Każdego roku Hochland chce redukować wpływ na środowisko o 1,5%. – mówi Joanna Kamińska, Kierownik ds. Inwestycji i Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska. Dzięki zaangażowaniu Pracowników wszystkich działów oraz precyzyjnie określonym celom, każdego dnia realizujemy w praktyce misję zrównoważonego rozwoju – dla Hochland to powód do wielkiej dumy i satysfakcji. Poszukujemy również możliwości synergii działań w zakresie zrównoważonego rozwoju z naszymi partnerami biznesowymi, chcemy się wzajemnie inspirować, dzielić dobrymi praktykami i wspierać w zakresie celów zrównowazonego rozwoju.

Miniony, 2020 rok pokazał, że Hochland Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju może pochwalić się wieloma dobrymi praktykami. Mimo trwającej pandemii, która skierowała oczy biznesu na optymalizacje kosztów, firma pozostała wierna przyjętej strategii i nie zrezygnowała z misji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wręcz przeciwnie.

Krzewiąc kulturę zrównoważonego rozwoju Hochland Polska angażuje wszystkich pracowników, aby dbali o środowisko naturalne i społeczne – dziś i jutro. Działania te zostały docenione m.in. przez konsumentów i klientów w ogólnopolskim plebiscycie Laur Konsumenta/Laur Klienta 2021. W tegorocznej edycji konkursu firma Hochland otrzymała prestiżowe wyróżnienie Złoty Laur Klienta 2021 w kategorii Ekologiczne strategie w biznesie/przemyśle, uzyskując ponad 20% głosów. Szerokie aktywności Hochland Polska na polu proekologicznym i wdrażanie innowacyjnych działań w kierunku zrównoważonego rozwoju, stanowią wyznacznik trendów dla całej branży i określają kierunek, w jakim powinien podążać dojrzały, świadomy biznes. – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.