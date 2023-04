Rynek sera w Polsce rozwija się, na przestrzeni ostatnich 20 lat odnotowano spory wzrost tej kategorii produktów. Co więcej, Polska jest jednym z czołowych producentów sera w Europie. Jest to również kategoria, która ma duży potencjał eksportowy i dla firmy Hochland ten kierunek będzie istotny w najbliższych latach – mówi nam Maciej Tomaszewski, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Hochland Polska.

Hochland widzi potencjał eksportowy polskich serów

Hochland zauważa nisze produktowe

Dla konsumentów bardzo ważnymi kryteriami przy wyborze serów jest smak i jakość. Dlatego Hochland stawia na naturalne składniki, wysoką jakość mleka, ale także na aspekty ekologiczne związane z opakowaniami produktów.

Rozwijamy nowe kategorie takie jak Almette bez laktozy czy Almette kozie, adresując potrzeby naszych konsumentów z obniżoną tolerancją laktozy oraz konsumentów, którzy w ogóle nie mogą spożywać standardowych produktów mlecznych. Zdefiniowaliśmy na nowo kategorię serków wiejskich wprowadzając z sukcesem na rynek 3 warianty Almette serka wiejskiego: ricotta, z twarożkiem kremowym i naturalnym skyrem – mówi Maciej Tomaszewski

Wszystkie firmy muszą oszczędzać

Zwraca uwagę, iż duża niestabilność wynikająca z wojny w Ukrainie, rosnącej inflacji, a także wzrostu cen energii, surowców, transportu, rosnące stopy procentowe i deprecjacja złotego, odcisnęły swoje piętno nie tylko na sektorze spożywczym. Praktycznie wszystkie firmy zostały zmuszone do generowania oszczędności, większej dyscypliny kosztowej i weryfikacji budżetów oraz obniżenia marżowości swoich produktów.

Patrząc z kolei z perspektywy coraz bardziej świadomego i wyedukowanego konsumenta, w kontekście rosnących cen produktów będzie on zwracał większą uwagę na cenę i gramaturę produktów oraz racjonalizował swoje zakupy. W Hochland Polska działamy szybko i elastycznie na każdym etapie działalności firmy – począwszy od projektowania i zarządzania kosztami oraz cenami, poprzez weryfikację portfolio produktów i optymalizację procesów. Natomiast w roku 2023 nie znikną wspomniane przeze mnie wyzwania, co oznacza, że naszym priorytetem będzie dalsza optymalizacja, pozwalająca na utrzymanie rentowności, przy jednoczesnej dbałości o naszych Partnerów, Dostawców i Pracowników - mówi Prezes Zarządu Hochland Polska.

Znaczenie dobrej współpracy z rolnikami

Hochland Polska współpracuje z ponad 450 producentami mleka z Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Są to gospodarstwa rodzinne, dostarczające mleko do zakładu w Węgrowie od wielu lat, niejednokrotnie od trzech pokoleń. Maciej Tomaszewski podkreśla, że podstawą tej współpracy jest partnerstwo, co oznacza, że obie strony odnoszą korzyści. Hochland płaci za mleko zgodnie z tendencjami na rynku (cennik zmienia się i odnosi się do średniej ceny publikowanej przez GUS).

Taki model wynagradzania wprowadzono w 2017 roku, po uprzedniej dyskusji z Radą Konsultacyjną, która reprezentuje interesy rolników. To także jeden z filarów partnerstwa – regularne spotkania z radą, na których omawiana jest bieżąca sytuacja w firmie i w terenie skupowym.

Również w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju podkreślamy we współpracy z naszymi Partnerami istotną rolę dobrostanu zwierząt. Od lat angażujemy się w upowszechnianie chowu przyjaznego zwierzętom, edukujemy i wspieramy dostawców mleka. Wydajemy gazetkę dla dostawców „My z Hochland dla Dostawców Mleka Hochland Polska”. Każdy z dostawców mleka ma dedykowanego koordynatora i może liczyć na jego wiedzę, wsparcie i pomoc we wprowadzaniu działań na rzecz dobrostanu zwierząt. Wraz z Polską Izbą Mleka, hodowcami i innymi podmiotami skupującymi mleko, Hochland Polska opracował zasady dobrostanu dla całego rynku mleczarskiego. Kilka lat temu rozpoczęliśmy cykl audytów, mających na celu ocenę stopnia spełnienia kryteriów w zakresie dobrostanu krów - mówi prezes Tomaszewski

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl