Hochland wprowadza nową linię produktów dla gastronomii i B2B

Hochland Cheddar to nowa linia produktów w ofercie Hochland Professional dla gastronomii oraz klientów B2B. Hochland Cheddar w plastrach dostępny jest w dwóch wariantach: klasycznym oraz białym. Są to sery topione o szerokim zastosowaniu w gastronomii - doskonałe do burgerów, tostów, kanapek oraz przekąsek. Idealnie się topią po podgrzaniu, pozostają ciągnące i apetyczne.