Hochland wprowadza samochody elektryczne do swojej floty.

Hochland monitoruje najnowsze trendy środowiskowe i stara się jak najszybciej podejmować działania, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko. W tym celu firma regularnie zmienia samochody na nowe, tak aby cały czas flota Hochland była wyposażona w najnowsze osiągnięcia techniki w zakresie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Firma jest świadoma z jakich źródeł pochodzi większość energii w Polsce, dlatego postanowiła pozyskać samochody elektryczne Volkswagen ID3 na potrzeby flotowe, które nie emitują CO2 i są ciche, co ma olbrzymi pozytywny wpływ na środowisko. Samochody użytkowane przez Hochland będą zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Pojazdy w ramach wynajmu długoterminowego z pełną obsługą, dostarcza Arval Service Lease Polska, lider rynku wynajmu w Polsce.

Wprowadzamy dwa w pełni elektryczne samochody do floty Hochland, po jednym do zakładu w Kaźmierzu i Węgrowie. Będą to samochody do użytkowania ogólnego, dla celów służbowych pracowników, którzy nie mają na stałe przypisanego samochodu jako narzędzia pracy, a podróżują w celach służbowych do klienta lub dostawcy. Pewne wyzwanie, z którym musimy sobie dzisiaj poradzić, to wciąż mała sieć ładowarek elektrycznych do samochodów, poza największymi miastami. Lepsza infrastruktura do ładowania ułatwiłaby decyzję o masowym, szybkim wdrożeniu samochodów elektrycznych do naszej floty. Jeśli tylko będziemy mieli przekonanie, że siatka ładowarek jest już wystarczająca, będziemy poszerzać flotę o kolejne takie samochody. Ważne dla nas jest, aby samochody elektryczne były komfortowe oraz bezpieczne dla użytkowników i środowiska – powiedział Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Premiujemy w polityce flotowej Hochland te samochody, które mają najniższą emisję spalin, czyli takie które mają niewielkie silniki. Już 3 lata temu podjęliśmy decyzję, że wszystkie nowe samochody kupowane do floty będą miały silniki benzynowe, a nie silniki diesla. Byliśmy pierwszą firmą w grupie Hochland, która dokonała takiej zmiany. Kolejny krok to rozwój w kierunku samochodów hybrydowych lub elektrycznych. – podsumowuje Wyrzykiewicz.

- Mamy przekonanie, że pierwsze pojazdy elektryczne przekazane Hochland to początek elektryfikacji floty w tej firmie. Od elektromobilności nie ma odwrotu, o czym przekonuje się coraz więcej naszych klientów. Oprócz niewątpliwych zalet środowiskowych pojazdy elektryczne dają też użytkownikom duży komfort podróżowania. Firma z pewnością dostrzeże również niższe koszty przejazdów, bo ładowanie baterii jest wyraźnie tańsze niż tankowanie paliwa – powiedział Jakub Szydłowski, Head of Sales - Cross Business and Mid Segment w Arval Service Lease Polska.

Hochland działa na polskim rynku od ponad 25 lat, do portfela marek należą najpopularniejsze sery: Hochland, Almette, Valbon. Produkuje w Polsce w dwóch fabrykach: w Kaźmierzu i Węgrowie.