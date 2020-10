Hochland wynajmie biuro w Business Garden w Poznaniu

Hochland Sp. z o.o. należy do Grupy Hochland, która zatrudnia około 4200 pracowników w kilku państwach. Firma jest obecna w Polsce od początku lat 90-tych i przyczyniła się istotnie do rozwoju polskiego rynku mleczarskiego, kreując szereg nowych kategorii oraz rozwijając aktywną komunikację z konsumentami, co wpłynęło na zmiany nawyków żywieniowych. W związku z intensywnym rozwojem Hochland zdecydowała się przenieść swoją centralę do Poznania z Kaźmierza.

- W wyborze nowej lokalizacji, kierowaliśmy się głównie potrzebami naszych pracowników. Business Garden w Poznaniu to nowoczesne biuro, otoczone zielenią, które oferuje bezpieczne i przyjazne warunki pracy. Jest to przestrzeń, która sprzyja rozwojowi biznesu i jesteśmy przekonani, że nasz zespół doceni komfort pracy w tym miejscu - mówi Peter Knauer, Hochland Sp. z o.o

Drugi etap Business Garden Poznań to nowoczesny park biurowy, który składa się z czterech budynków o łącznej powierzchni biurowej około 40 000 mkw. Kameralna zabudowa, zieleń, zaawansowane rozwiązania techniczne i telekomunikacyjne, znakomicie doświetlone, elastyczne i efektywne powierzchnie biurowe zapewniają użytkownikom budynków komfortowe, przyjazne i bezpieczne warunki pracy. Energooszczędne rozwiązania techniczne zgodne ze standardami ekologicznej certyfikacji LEED pozwalają najemcom na redukcję kosztów eksploatacji budynków. W kompleksie znajduje się duży parking podziemny na 1500 samochodów oraz 220 naziemnych miejsc parkingowych. Dodatkową zaletą kompleksu jest zielony wewnętrzny ogród, zapewniający chwilę relaksu i odprężenia.

- Dzięki swoim rozwiązaniom projektowym i technicznym, Business Garden w Poznaniu zapewnia wysoki standard i komfort środowiska pracy. Na terenie kompleksu dostępnych jest szereg udogodnień. Usługi są dobierane zgodnie z potrzebami najemców, co z pewnością stanowić będzie atut dla pracowników firmy Hochland Sp. z o.o. - mówi Maciej Traczyk, Starszy Konsultant w Dziale Reprezentacji Najemcy, JLL