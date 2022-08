Holandia: mocno wzrosły ceny sera

Data: 08-08-2022, 10:31

Tuncay Özgüner, szef firmy Zijerveld, która jest spółką zależną FrieslandCampina, mówi w rozmowie z Insiderem, że ceny sera wzrosły o 30-40 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rosną ceny holenderskiego sera

FrieslandCampina jest jednym z 10 największych producentów mleka na świecie i odpowiada za ponad połowę holenderskiej produkcji sera. — W tej chwili kilogram nieprzetworzonego sera kosztuje 5 euro. W zeszłym roku było to 3 euro — mówi Özgüner o serze Gouda, żółtym serze z krowiego mleka, który jest jednym z najpopularniejszych rodzajów sera w Holandii i najczęściej eksportowanym.

Dlaczego ser drożeje?

Özgüner twierdzi, że na wzrost cen składa się wiele czynników. — W gospodarstwie wszystko drożeje: zwierzęta gospodarskie, pensje pracowników, energia. To wszystko prowadzi do droższego sera — mówi. Również podaż mleka jest stosunkowo niska, co spowodowało wzrost cen najważniejszego składnika sera.

